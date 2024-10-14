Lojistik devi DHL, Tesla'nın elektrikli çekicisi Semi ile gerçekleştirdiği test sonuçlarını paylaştı. Yapılan açıklamaya göre Tesla Semi, fabrikanın açıklamasından bile daha verimli çalışıyordu.

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın bir süre önce piyasaya sürdüğü elektrikli çekici modeli "Semi", bir süredir lojistik firmalarının hizmetinde. Bu bağlamda; çekiciyi kullanan firmalardan bir tanesi de DHL. Tesla Semi ile ilgili bazı açıklamalarda bulunan şirket, bu çekicinin ultra verimli bir yapıya sahip olduğunu açıkladı. Hem de matematiksel hesaplarla...

DHL, teslim aldığı Tesla Semi'lerden bir tanesi ile verimlilik testi yaptı. Bu testin amacı, çekicinin enerji tasarrufu açısından gerçekten iyi olup olmadığını anlayabilmekti. Yapılan testler, beklentileri bile aşmış durumda.

Tam 4.800 kilometre yol kat edildi

Tesla Semi, verimlilik testi kapsamında tam 4.800 kilometre boyunca kullanıldı. Bu testin bir bölümünde de tam 34 ton ağırlıkla 630 kilometre yol giden DHL şoförü, Tesla'nın iddiasını doğruladı. Tesla Semi, tam yükle bile tek bir şarj ile rekor seviye yol alabilmişti. Çekicide 900 kWh kapasiteli bir batarya paketi bulunduğunu söyleyeliim.

DHL tarafından yapılan açıklamaya göre Semi, 80 km/s ve üzeri hızlardayken kilometre başına 1,72 kWh pil tüketiyor. Bu da Tesla'nın verilerini doğruluyor. Zira şirkete göre Semi, tam yüklüyken bile kilometre başına 2 kWh pil tüketecekti.