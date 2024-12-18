Elon Musk ile ABD hükûmeti arasında ipler gerildi. Elon Musk ile SpaceX'in, ABD'nin federal kurumları tarafından inceleme altına alındığı ortaya çıktı. Elon Musk, yaşananlara çok sert tepki gösterdi.

Milyarder iş insanı Elon Musk, son dönemlerde ABD hükûmetinin gözüne batmış gibi görünüyor. Zira gelen haberlere göre hem SpaceX hem de Elon Musk'ın bizzat kendisi, federal yetkililer tarafından inceleme altına alınmış durumda.

Edinilen bilgilere göre Elon Musk ile SpaceX'in peşine düşen federal kurumlar, ABD Savunma Bakanlığı Müfettişlik Ofisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Pentagon'un İstihbarat ve Güvenlikten Sorumlu Savunma Ofisi. Federal kurumların Elon Musk ile SpaceX'e odaklanmasının nedeni ise raporlama protokollerine uyulmuyor olması.

Aslında tüm ülkelerin güvenliğini tehdit eden sorunlardan bahsediliyor

Edinilen bilgilere göre Elon Musk ve SpaceX heyeti, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de olduğu yabancı liderlerle görüşmeler gerçekleştirirken ABD hükûmetine bilgi vermiyor. ABD hükûmetinin gelişmiş askeri teknolojileri hakkında gizli bilgilere bile ulaşabilen Elon Musk ve ekibinin, böyle yaparak ABD güvenliğini ihlal ettiği konuşuluyor. Ancak dahası da var...

The New York Times'ın iddiasına göre Elon Musk ve SpaceX'ten rahatsız olan tek ülke ABD değil. Aralarında Avrupa ve Orta Doğu'nun da yer aldığı adı açıklanmayan 9 ülkenin temsilcileri de Elon Musk'ın ABD hükûmeti ile sık sık toplanıyor olmasından rahatsız. Neticede hiçbir ülke, Elon Musk ve ekibinin başka bir ülke ile neler konuştuğunu tam olarak bilemiyor. Hâl böyle olunca da herkes, ister istemez tedirgin oluyor.

Elon Musk'tan sert çıkış: "Derin devlet hainleri peşime düştü."

Yaşanan olaylar, Elon Musk'ı ciddi anlamda sinirlendirmiş durumda. Resmî X hesabında konuyla ilgili bir açıklama yapan Elon Musk, "Derin devlet hainleri, geleneksel medyadaki paralı yandaşlarını kullanarak peşime düştü. Kavgayı başlatan ben olmak istemem ama başlatırsa da bitiririm" ifadesini kullandı.