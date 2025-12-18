Elon Musk, AGI İçin Yeni Bir Tarih Verdi (Bi' Sefer de Tuttur be Adam)

Elon Musk daha önceki tutmayan tahminlerinde olduğu gibi bu kez AGI için yeni bir tarih daha verdi. Güvenen olur mu bilinmez ama hedeflediği tarihin bu olduğu kesin.

Business Insider’ın haberine göre Elon Musk, sahibi olduğu xAI şirketinin yapay genel zekâya (AGI) en geç 2026’da, hatta belki daha da önce ulaşabileceğini söylüyor ancak bu açıklama nispeten tanıdık çünkü Musk geçen yıl da AGI’ın 2025’te geleceğini öngörmüştü. Bir de bunun üzerine Musk'ın tahmin konusundaki başarısız geçmişini göz önünde bulundurursak... Biraz zor gibi.

Musk’ın bu tarz iyimser tahminleri teknoloji dünyasında artık bilinen bir durum. Mayıs 2024’te Google AI Studio Ürün Direktörü Logan Kilpatrick’in “AGI ne zaman gelir?” sorusuna Musk net bir şekilde “Gelecek yıl” yanıtını vermişti. Bu tahmin an itibarıyla gerçekleşmiş değil.

2023'te yapay zekâyı "tehdit" olarak yorumluyordu

Hatırlanacağı üzere Musk, 2023’te yapay zekânın insanlık için büyük bir tehdit olduğunu savunmuş, hatta yapay zekâ geliştirmelerinin durdurulmasını isteyen bir mektuba imza atmıştı. Kısa süre sonra ise X bünyesinde gizlice kendi yapay zekâ projesini geliştirdiği ortaya çıkmış, ardından xAI ve Grok sohbet botu resmen duyurulmuştu. Eleştirmenlere göre Musk’ın asıl derdi yapay zekânın tehlikesi değil, OpenAI gibi rakiplerinin gerisinde kalmasıydı.

Business Insider’ın aktardığına göre Musk, xAI çalışanlarına gönderdiği bir mesajda şirketin finansal durumunun oldukça güçlü olduğunu, yıllık 20–30 milyar dolar civarında yatırım aldıklarını söyledi.

AGI'ın ne olduğuna yönelik tartışmalar da sürüyor

AGI tartışmalarının karmaşık olmasının bir nedeni de ortak bir tanımın olmaması. IBM’e göre AGI, insanın bilişsel yeteneklerini her alanda yakalayan ya da aşan yapay zekâ anlamına geliyor. Bazı uzmanlar ise AGI’ı yapay zekânın bir tür farkındalık kazanması olarak tanımlıyor. Bu senaryo, bilim kurgudan çıkma “robot isyanı” korkularını da beraberinde getiriyor. Musk geçmişte bu korkuları sıkça gündeme getirmişti ancak son dönemde bu söylemlerini biraz yumuşatmış durumda.

AGI gerçekten 2026’da gelir mi bilinmez ancak Musk’ın takviminde yeni bir son tarih daha var... Ekim ayında Joe Rogan’a verdiği röportajda, bu yıl bitmeden uçan bir otomobil göstereceğini söylemişti ama hâlâ bu konuda da ses seda yok. Görünen o ki tarihler değişse bile Musk gelecek için iddialı sözler vermeye devam edecek...