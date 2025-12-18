Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Elon Musk, AGI İçin Yeni Bir Tarih Verdi (Bi' Sefer de Tuttur be Adam)

Elon Musk daha önceki tutmayan tahminlerinde olduğu gibi bu kez AGI için yeni bir tarih daha verdi. Güvenen olur mu bilinmez ama hedeflediği tarihin bu olduğu kesin.

Elon Musk, AGI İçin Yeni Bir Tarih Verdi (Bi' Sefer de Tuttur be Adam)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Business Insider’ın haberine göre Elon Musk, sahibi olduğu xAI şirketinin yapay genel zekâya (AGI) en geç 2026’da, hatta belki daha da önce ulaşabileceğini söylüyor ancak bu açıklama nispeten tanıdık çünkü Musk geçen yıl da AGI’ın 2025’te geleceğini öngörmüştü. Bir de bunun üzerine Musk'ın tahmin konusundaki başarısız geçmişini göz önünde bulundurursak... Biraz zor gibi.

Musk’ın bu tarz iyimser tahminleri teknoloji dünyasında artık bilinen bir durum. Mayıs 2024’te Google AI Studio Ürün Direktörü Logan Kilpatrick’in “AGI ne zaman gelir?” sorusuna Musk net bir şekilde “Gelecek yıl” yanıtını vermişti. Bu tahmin an itibarıyla gerçekleşmiş değil.

2023'te yapay zekâyı "tehdit" olarak yorumluyordu

2

Hatırlanacağı üzere Musk, 2023’te yapay zekânın insanlık için büyük bir tehdit olduğunu savunmuş, hatta yapay zekâ geliştirmelerinin durdurulmasını isteyen bir mektuba imza atmıştı. Kısa süre sonra ise X bünyesinde gizlice kendi yapay zekâ projesini geliştirdiği ortaya çıkmış, ardından xAI ve Grok sohbet botu resmen duyurulmuştu. Eleştirmenlere göre Musk’ın asıl derdi yapay zekânın tehlikesi değil, OpenAI gibi rakiplerinin gerisinde kalmasıydı.

Business Insider’ın aktardığına göre Musk, xAI çalışanlarına gönderdiği bir mesajda şirketin finansal durumunun oldukça güçlü olduğunu, yıllık 20–30 milyar dolar civarında yatırım aldıklarını söyledi.

AGI'ın ne olduğuna yönelik tartışmalar da sürüyor

3

AGI tartışmalarının karmaşık olmasının bir nedeni de ortak bir tanımın olmaması. IBM’e göre AGI, insanın bilişsel yeteneklerini her alanda yakalayan ya da aşan yapay zekâ anlamına geliyor. Bazı uzmanlar ise AGI’ı yapay zekânın bir tür farkındalık kazanması olarak tanımlıyor. Bu senaryo, bilim kurgudan çıkma “robot isyanı” korkularını da beraberinde getiriyor. Musk geçmişte bu korkuları sıkça gündeme getirmişti ancak son dönemde bu söylemlerini biraz yumuşatmış durumda.

AGI gerçekten 2026’da gelir mi bilinmez ancak Musk’ın takviminde yeni bir son tarih daha var... Ekim ayında Joe Rogan’a verdiği röportajda, bu yıl bitmeden uçan bir otomobil göstereceğini söylemişti ama hâlâ bu konuda da ses seda yok. Görünen o ki tarihler değişse bile Musk gelecek için iddialı sözler vermeye devam edecek...

Tesla, Tüm Zamanların En Yüksek Piyasa Değerine Ulaştı: Elon Musk'ın Serveti 600 Milyar Doları Aştı! Tesla, Tüm Zamanların En Yüksek Piyasa Değerine Ulaştı: Elon Musk'ın Serveti 600 Milyar Doları Aştı!
TIME, 2025 Yılın Kişisini Seçti: Karşınızda "Yapay Zekâ Mimarları!" TIME, 2025 Yılın Kişisini Seçti: Karşınızda "Yapay Zekâ Mimarları!"
Yapay Zeka Elon Musk

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Çin Deniz Suyundan Bor Elde Etmeyi Başardı (Türkiye'den Bor İthal Etmeyi Bırakabilirler)

Çin Deniz Suyundan Bor Elde Etmeyi Başardı (Türkiye'den Bor İthal Etmeyi Bırakabilirler)

GTA 6 Öncesi Gönül Alma: Steam'de Rockstar Games Oyunlarına Yüzde 80'e Varan İndirim Geldi

GTA 6 Öncesi Gönül Alma: Steam'de Rockstar Games Oyunlarına Yüzde 80'e Varan İndirim Geldi

Apple ve Google Gibi Şirketler, Küçücük Ülkelere Bile Sundukları Özellikleri Neden Türkiye'ye Getirmiyor?

Apple ve Google Gibi Şirketler, Küçücük Ülkelere Bile Sundukları Özellikleri Neden Türkiye'ye Getirmiyor?

IKEA, Hem iPhone hem Android Telefonlarda Çalışabilen Şirin mi Şirin Kablosuz Şarj Cihazı Tanıttı

IKEA, Hem iPhone hem Android Telefonlarda Çalışabilen Şirin mi Şirin Kablosuz Şarj Cihazı Tanıttı

Çok Az Kaldı! 2025 Steam Kış İndirimleri Ne Zaman? Saat Kaçta?

Çok Az Kaldı! 2025 Steam Kış İndirimleri Ne Zaman? Saat Kaçta?

Aboneliğinizin Hakkını Verin: İzleyebileceğiniz En İyi Netflix Orijinal Filmleri

Aboneliğinizin Hakkını Verin: İzleyebileceğiniz En İyi Netflix Orijinal Filmleri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim