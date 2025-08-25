Elon Musk, Apple'a geçtiğimiz günlerdeki sert çıkışının ardından, şirketi xAI üzerinden hem Apple hem de OpenAI'a dava açtı. İşte davaya dair tüm detaylar!

Elon Musk’ın yapay zekâ girişimi xAI, Apple ve OpenAI’a karşı dava açtı. Şirket, iki teknoloji devini yapay zekâ pazarındaki hâkimiyetlerini korumak için iş birliği yapmakla suçluyor.

Dava dilekçesinde Apple’ın yapay zekâ alanındaki yeniliklere hazırlıksız yakalandığı, bu yüzden OpenAI ile iş birliğine giderek iPhone üzerindeki tekelini korumaya çalıştığı iddia ediliyor. Siri’ye entegre edilen ChatGPT’nin, şu an için başka hiçbir yapay zekâ sohbet robotuna sunulmayan özel bir ayrıcalığa sahip olması, xAI’ın ana argümanlarından biri.

Elon Musk, Apple ve OpenAI'ı tekellikle suçluyor

xAI, iPhone kullanıcılarının başka sohbet botları indirse bile ChatGPT kadar entegre ve işlevsel bir deneyim yaşayamayacağını öne sürüyor. Bu durumun Grok gibi yenilikçi çözümlerin kullanıcıya ulaşmasını engellediğini savunan şirket, Apple ve OpenAI’ı rekabeti bastırmakla suçluyor.

Ayrıca Apple’ın rakip uygulamaları geri planda bıraktığı, App Store güncellemelerini geciktirdiği ve böylece xAI’ın milyarlarca iPhone kullanıcısından veri elde etmesini engellediği belirtiliyor. Elon Musk’ın şirketi, mahkemeden Apple ve OpenAI’ın “rekabet karşıtı planlarını” durdurmasını ve zararın tazmin edilmesini talep etmiş durumda.

Peki sizce Elon Musk haklı mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.