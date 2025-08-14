Elon Musk'ın Grok'u geliştiren yapay zekâ şirketi xAI'da beklenmedik bir veda yaşandı. Şirketin kurucu ortağı Igor Babuschkin, ayrıldığını duyurdu.

Elon Musk, Grok modelini geliştiren xAI yapay zekâ şirketiyle OpenAI gibi firmalara rakip olmaya çalışıyordu. Ancak firma, bugün sürpriz bir ayrılık yaşadı. Şirketin Elon Musk ile birlikte kurucu ortaklarından biri olan Igor Babuschkin, yaptığı bir açıklamayla xAI’dan ayrıldığını duyurdu.

Babuschkin, X üzerinden yaptığı bir paylaşımla ayrılığını açıkladı. Babuschkin, 2023 yılında Elon Musk’la birlikte şirketi kurmuştu ve şu geçen 2 yıllık süreçte xAI’ın en yukarıda rekabet eden firmalardan biri olmasına büyük katkı sağlamıştı.

Kendi şirketi için xAI’dan ayrıldı

xAI’dan önce Google DeepMindn’da mühendislik ve OpenAI’ın teknik departmanında da görev alan Babuschkin, açıklamasında xAI’daki herkese ve Elon Musk’a teşekkür ederken yapay zekânın hayatındaki en büyük hedeflerinden biri olduğunu belirtti. Musk ile ilk tanıştıklarında yapay zekâ hakkında saatlerce konuştuklarını ve farklı bir misyona sahip bir şirketin gerektiğini düşündüklerini aktardı. Detaylıca yaşadıklarını anlattıktan sonra ise xAI için “gururlu bir ebeveyn” gibi hissettiğini belirtti. Musk da ona katkıları için teşekkür etti.

Babuschkin’in xAI’dan ayrılma sebebi, kendi şirketini kuracak olması. Direkt olarak Babuschkin Ventures ismine sahip olacak bu şirket, girişim sermayesi firması olacak. Babuschkin’in amacı, yeni şirketiyle yapay zekâ güvenliği araştırmalarını desteklemek ve insanlığa katkı sağlayan teknolojiler geliştiren girişimlere destek olmak.