Elon Musk, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İşi gücü bırakıp tam zamanlı influencer olmayı düşündüğünü söyleyen Musk, ünlü YouTuber MrBeast'ten de destek gördü. Açıklamanın ciddi mi şaka amaçlı mı olduğu bilinmiyor.

Son yılların açık ara en çok konuşulan ismi Elon Musk, yine çok tartışılacak bazı açıklamalarda bulundu. Bu kez sosyal medya fenomenliği ile ilgili açıklamalarda bulunan milyarder iş insanı, işi gücü bırakıp tam zamanlı influencer olmayı düşündüğünü söyledi. Elon Musk'ın yaptığı açıklamalar, dünyanın en popüler sosyal medya fenomenlerinin gözünden kaçmadı.

Elon Musk'ın Twitter'da yaptığı paylaşımı yanıtlayan en önemli isimlerden bir tanesi, YouTube'un önde gelen isimlerinden MrBeast'ti. Elon Musk'ın açıklamalarını ciddiye alan YouTuber, iş insanına yardımcı olabileceğini söyledi. MrBeast, Elon Musk'ın YouTube'a girmesi durumunda koçluk yapacağını söyledi. MrBeast'in açıklaması, Elon Musk'tan da olumlu dönüş aldı.

İşte Elon Musk'ın Twitter'daki paylaşımı

İşimi bırakmayı ve tam zamanlı influencer olmayı düşünüyorum.

Elon Musk tarafından yapılan paylaşımın ne kadar ciddi olduğu bilinmiyor. Çünkü Elon Musk, arada sırada da olsa şaka amaçlı paylaşımlar yapabiliyor. Bu paylaşım, onlardan biri olabilir. Olmayabilir de... Neticede Elon Musk'ın renkli kişiliğini hepimiz biliyoruz. Eğer bir gün işi gücü bırakır ve sosyal medya işine girerse, bu kimseyi şaşırtmayacaktır.

MrBeast ile Elon Musk arasında geçen konuşma ise şöyle

Peki sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Sizce Elon Musk, bir gün tüm işlerini geride bırakıp sosyal medya fenomeni olur mu? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.