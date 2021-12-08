CEO Konseyi isimli etkinlikte konuşan Elon Musk, insanların 'bol bol' çocuk yapması gerektiğini söyledi. Doğum oranlarıyla ilgili olarak "rakamlara bakın" diyen Musk, böyle devam ederse medeniyetin çökeceğini ifade ediyor.

Yaptığı her açıklamayla gündeme oturan milyarder iş insanı Elon Musk, yine dikkat çeken bir çıkış yaptı. Bu kez aile kavramıyla ilgili konuşan Musk, insanların çocuk yapması gerektiğini savundu. Musk'a göre dünyadaki doğurganlık hızı düşmeye devam ederse, medeniyet çökecek.

"Nüfustaki artışın kontrolden çıktığını sanıyorlar ancak bunun aslında tam tersi yaşanıyor. Lütfen sayılara bakın. Eğer insanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek. Bu dediklerimi not alın." ifadelerini kullanan Elon Musk, bazı zeki insanların bile nüfus patlaması yaşandığını düşündüğünü ancak bu yaklaşımın doğru olmadığını belirtti.

"Uzun yaşam derdiniz olmasın"

The Wall Street Journal tarafından düzenlenen "CEO Konseyi" isimli etkinlikte konuşan iş insanı, ölümün önemli bir şey olduğunu, bu yüzden uzun yaşamanın bir işe yaramadığını söyledi. Elon Musk'a göre insanların düşüncesi kolay kolay değişmiyor. Eğer ölüm gerçekleşmez ise yeni fikirler hiçbir zaman kabul görmeyecek. Musk'ın bu konudaki açıklaması şöyle:

"Bence ölmemiz önemli. İnsanlar genelde fikirlerini değiştirmeden ölüyor. Eğer sonsuza kadar yaşarsak yeni fikirlerin kabul edilmediği katı bir topluma dönüşebiliriz..."

Bu arada; Elon Musk'ın doğurganlık ile ilgili yaklaşımın aslında doğru olduğunu da belirtmek gerekiyor. Zira Dünya Bankası'nın verilerine göre doğum hızı her geçen gün biraz daha azalıyor. Dünya nüfusu geçtiğimiz 60 yıl içerisinde 3 milyardan 7,9 milyara ulaşmış olsa da 1964 yılından beri doğum oranları azalıyor. Bu da dünya nüfusunun yaşlandığının açık bir göstergesi....