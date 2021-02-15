Dün gece Dogecoin ile ilgili yeni bir tweet paylaşan Elon Musk, elinde büyük miktarda DOGE olan yatırımcıları, coinlerini satmaları halinde destekleyeceğini belirtti.

21. yüzyılın en fazla konuşulan iş insanlarından biri olan Elon Musk, son haftalarda ilginç bir şekilde Tesla’nın arabaları ya da SpaceX’in roketlerinden ziyade kripto para birimleri hakkında yaptığı açıklamalar ve yatırımlar ile gündeme geliyor.

İlhamını bir köpek ırkı olan Shiba Inu’dan alan son dönemlerin popüler kripto para birimi Dogecoin (DOGE) hakkında yeni açıklamalarda bulunan Elon Musk, dün gece paylaşmış olduğu bir tweette “balina” olarak isimlendirilen büyük Dogecoin sahiplerinin ellerindeki coinlerin büyük bir kısmını satmaları halinde onları destekleyeceğini belirtti.

Elon Musk: Balinalar, DOGE üzerinde çok fazla yoğunlaştı

“Eğer büyük Dogecoin sahipleri coinlerinin çoğunluğunu satarlarsa, tam desteğimi kazanacaklar.” diyen Elon Musk, DOGE üzerinde çok fazla konsantrasyon olduğunu ifade etti. Musk’a göre balinalar, Dogecoin üzerinde çok fazla yoğunlaştıklarından piyasada bir tıkanma yaşanıyor.

Geçtiğimiz hafta 8,4 cent değere kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek değerine ulaşan DOGE, en popüler 10. kripto para birimi olmuştu. Ancak bu değere ulaştığı andan beri düşüş yaşayan DOGE, son 24 saatte yüzde 7,7 düşüş ile 6,1 cente geriledi ve piyasa hacmi de 8 milyar dolar seviyesine düşerek en popüler 12. kripto para birimi olmasını sağladı.