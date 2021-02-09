Elon Musk'ın Bitcoin'e göre daha stabil olduğunu söylediği ve balon olduğu iddialarını geri çevirdiği kripto para birimi DOGE, işlem hacmi bakımından en popüler 10. kripto para birimi oldu.

Son dönemde kripto para birimleri hakkında hiç olmadığı kadar fazla “konuşmaya” başlayan Elon Musk, bu hareketiyle bazı kripto para birimlerinin aşırı değerlenmesine ve “balon” yorumları almasına da neden oluyor. Son olarak dün Musk’ın kurucusu olduğu Tesla, 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklamış ve Bitcoin’in değeri ilerleyen saatlerde 48 bin doları bulmuştu.

Ancak Elon Musk’ın değerini ve piyasa hacmini artırdığı tek kripto para birimi Bitcoin değil. İsmi Shiba Inu köpek ırkından esinlenen kripto para biri Dogecoin (DOGE) hakkında da sürekli olarak açıklamalarda bulunan Elon Musk, DOGE’un bir balon olmadığını, hatta Bitcoin’den daha “güvenilir” olduğunu söyledi.

“DOGE enflasyonist/balon gibi görünebilir ancak kesinlikle değil” diyen Musk, buna karşın Bitcoin’ın hata karşı tartışmaya açık bir şekilde deflasyonist olduğunu belirtti. Ayrıca Musk’a göre DOGE’un işlem hızı, ideal bir şekilde birkaç kat daha yüksek. Elon Musk’ın bu açıklamaları, DOGE’un işlem hacminin de ciddi şekilde yükselmesini sağladı.

An itibarıyla CoinMarketCap verilerini incelediğimizde 10,74 milyar dolar işlem hacmine sahip olan Dogecoin’in, en popüler 10. kripto para birimi olduğunu görüyoruz. DOGE’un hemen üzerinde 10,2 milyar dolar işlem hacmi ile Chainlink (LINK) yer alırken; altında ise 9,02 milyar dolar işlem hacmi ile Bitcoin Cash (BCH) yer alıyor. Musk, DOGE’un piyasa değerinin artmasını da sağlamış durumda. Haberimizi yazdığımız sırada 0,078 dolardan işlem gören DOGE, son bir haftada yüzde 135’in üzerinde değer artışı görmüş durumda.