Elon Musk, Financial Times Tarafından ‘Yılın İnsanı’ Seçildi

SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk, iki gün önce Times tarafından ‘2021 Yılının Kişisi’ seçilmişken bugün, Financial Times tarafından Yılın İnsanı seçildi. Musk’ın bu başarısı için özellikle elektrikli otomobillerde gösterdiği çaba örnek gösterildi.

SpaceX, Tesla, The Boring Company, Open AI ve Neuralink gibi önde gelen teknoloji şirketlerinin kurucusu olan Elon Musk, geçtiğimiz gün Time dergisi tarafından 2021 Yılının Kişisi seçilmişti. Musk’ın bu unvanı almasının ardından 2 gün geçmişken bu kez bir diğer köklü kuruluş olan Financial Times’tan yeni bir haber geldi.

Financial Times gazetesi, tıpkı Time dergisi gibi 2021 yılı için ‘Yılın Kişisi’ unvanını Elon Musk’a verdiğini açıkladı. Gazete, Elon Musk’ın elektrikli otomobil endüstrisini dönüştürmek için yaptığı çalışmaları methetti. Financial Times editörü Roula Khalaf, Musk için “endüstride devrim niteliğinde” betimlemesini kullandı.

Musk, elektrikli otomobil hakkındaki suçlamaları haksız çıkardı

Gazete, Musk hakkında uzunca bir süredir yapılan suçlamaların da haksız çıktığını, Elon Musk’ın verdiği bir röportajı alıntılayarak şu şekilde açıkladı:

“Uzun bir süredir, otomobil endüstrisinin geri kalanı temelde Tesla'yı ve beni aptallar ve sahtekârlar olarak adlandırıyordu. Elektrikli arabalar çalışmaz, menzil ve performans elde edemezsiniz, bunu yapsanız bile kimse onları satın almaz diyorlardı.”

Elon Musk’ın Times tarafından 2021 Yılının Kişisi seçilmesiyse bazı tartışmalara yol açmıştı. ABD Senatörü Elizabeth Warren, Times’ın seçimi hakkında bir oyum paylaşarak derginin kararının vergi reformu yapılması gerektiğini gösterdiğini, yılın insanının gerçekten vergi veren birinin olması gerektiğini ifade etti. Times ise kararının arkasında durduğunu açıkladı.