Elon Musk, Time Dergisi Tarafından 'Yılın Kişisi' Seçildi

SpaceX ve Tesla şirketlerinin kurucusu Elon Musk, Time dergisi tarafından '2021 Yılının Kişisi' seçildi. Elon Musk, 2021 yılında kariyerinde birçok önemli dönüm noktası yaşadı.

Kulağa çılgın gelen projeleri, ‘normal’ olarak kabul ettiğimiz anlayıştan uzak şirket işleyişi ve elbette sosyal medyadaki aktifliğiyle her gün konuştuğumuz Elon Musk, bugün Time dergisi tarafından “2021 Yılının Kişisi” seçildi. Dünyanın en zengin insanı olmayı sürdüren Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company, OpenAI ve Zip2 gibi şirketleriyle bilinen Musk, bugüne kadar uzay görevlerinde bir devrim yarattı, elektrikli otomobil dönüşümüne öncülük etti, geleceğe dair Mars’ta yaşam gibi birçok planını ortaya koydu.

Elon Musk, bunun yanı sıra dünya borsalarını ve kripto para borsasını da etkileyen ana faktörlerden biri haline dönüştü. Bloomberg yazarı Matt Levine’in de daha önce belirttiği üzere dünyanın en büyük borsa merkezi olan Wall Street, artık Elon Musk’ın bile sözüne bakar oldu. 2021 yılıysa Musk için fazlasıyla hareketliydi.

Time dergisinin Elon Musk’lı kapağı:

2021 yılında Elon Musk, adeta uçuşa geçti. Nisan ayında uzay şirketi SpaceX, ABD’li astronotları Ay’a indirmek için özel bir anlaşma sağlamayı başardı. Eylül ayında SpaceX, dört sivili uzaya gönderdi. Ekim ayında araç kiralama devi Hertz, 100 bin adet Tesla almayı planladığını açıkladı. Musk, hisselerinde de büyük bir artış yaşayarak dünyanın en zengin adamı unvanını 100 milyar dolarlık farkla ele geçirdi.

Time, 2021 Yılının Kahramanları’nı da seçti:

Time dergisi, 2021 Yılının Kahramanları unvanını ise “Mucize Çalışanlar” olarak tanımladığı COVID-19 aşısı üzerinde çalışan bilim insanlarına adadı. Derginin kapağında yer alan dört isim Katalin Kariko, Barney S. Graham, Kizzmekia Corbett ve Drew Weissman oldu. Dr. Kariko ve Dr. Weismann, mRNA teknolojisiyle bir devrime yol açsa da bu başarıları uzunca bir süre gündeme gelmedi. Fakat kendilerinin başarısı, Pfizer ve Moderna’nın mRNA yöntemini kullanan COVID-19 aşılarının geliştirilmesinde kullanıldı. Dr. Corbett ve Dr. Graham ise COVID-19 aşılarının hızla geliştirilmesinde önemli bir rol oynadı.