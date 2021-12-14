Elon Musk'ın 'Yılın Kişisi' Seçilmesi ABD'yi Karıştırdı

Time'ın Elon Musk'ı yılın kişisi seçmesi, ABD'de tepkiyle karşılandı. Bazı bilindik isimler, Elon Musk ile ilgili çok sert konuştu. Dergi ise kararın arkasında olduğunu açıkladı.

Dün sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Time'ın yılın kişisini seçtiğinden ve bu kişinin Elon Musk olduğundan bahsetmiştik. Dergi kapağında da Elon Musk'ın fotoğrafına yer veren ekip, bir anda tepkilerin odağına yerleşti. ABD'de pek çok kişi, Elon Musk'ın yılın kişisi seçilmesine şiddetle karşı çıktı. Peki neden?

Time, Elon Musk için fazla olumlu bir hava çizdi. Milyarder iş insanını palyaço, dahi, vizyoner, şov adamı ve endüstrici gibi tabirlerle anan ekip, SpaceX, SolarCity ve Tesla gibi ilerici şirketlerin Elon Musk tarafından kurulduğuna vurgu yaptı. Ancak Elon Musk'ın bugüne kadar yaptığı bazı açıklamalar, bu başarıların önüne geçmiş gibi görünüyor.

Time, açıklama yapmak zorunda kaldı

Elon Musk, 2020 yılında yaptığı COVID-19 açıklamalarıyla çok tartışılmıştı. Milyarder iş insanına göre bu hastalık o kadar da önemli bir şey değildi. Ayrıca Elon Musk, kripto para piyasalarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla da çok konuşulan isimlerden bir tanesiydi. Ancak öyle bir mesele vardı ki tüm bunların üzerindeydi. Bu mesele, tahmin edebileceğiniz üzere ABD'nin gündemini sallayan milyarderler vergisi olayıydı. Elon Musk, milyar dolarlar kazanan iş insanlarına yönelik vergiye şiddetle karşı çıkıyordu. İşte bu mesele, Time'ın kararını tartışmaya açmış oldu.

Senatör Elizabeth Warren, konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. "Time’ın yılın insanı kararı vergi reformu yapılması gerektiğini gösteriyor. Yılın insanı gerçekten vergi veren ve herkesin sırtından geçinen biri olmamalı." ifadelerini kullanan Warren'a destek de geldi. Clinton döneminin Çalışma Bakanı olan Robert Reich "Çalışanları sendikalaşırsa hisse seçeneğini almakla tehdit eden bir kişi yılın kişisi seçildi." dedi.

Elon Musk'ı yılın kişisi seçtiği için adeta pişman olan Time tarafından yapılan açıklamalarda ise "Bu yıla iyi ya da kötü etki edenleri yılın insanı seçebiliyoruz.” ifadeleri kullanıldı. Dergi, kararının arkasında olmaya devam edeceğini belirtti...