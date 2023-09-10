X'in (eski adıyla Twitter) ve Tesla'nın sahibi olan Elon Musk, yine gündem olabilecek bir durum ile karşımızda. Musk'ın ünlü şarkıcı Grimes'tan bir çocuğu daha olduğu ortaya çıktı.

X'i (eski adıyla Twitter) satın almasıyla birçok kullanıcının tepkisini çeken, Tesla, SpaceX ve Starlink şirketlerinin kurucusu Elon Musk, yaptığı evlilikler ve çocuklarına verdiği isimler ile sürekli gündem oluyor. Öncesinde çocuğunun adını "X Æ A-Xii" koyduğunda herkes çok şaşırmıştı, çünkü bir çocuğa verilebilecek en tuhaf isimlerden biriydi.

Şu anda üç farklı evliliğinden 10 biyolojik çocuğu olan Musk'ın başka bir çocuğu olduğu ortaya çıktı. Kanadalı şarkıcı Grimes'tan hali hazırda iki çocuğu varken üçüncü bir çocuğu olduğu öğrenildi. Böylelikle Musk'ın çocuk sayısı 11'e yükselmiş oldu.

Musk'ın 'Techno Mechanicus' isimli çocuğu, 12 Eylül'de The New York Times gazetesinde yayınlanacak olan biyografisinde öğrenildi.

Grimes ve Musk'ın üçüncü çocuğunun sadece ismi biliniyor. Yaşı, nerede doğduğu ve cinsiyeti ise halen bir soru işareti, çünkü sır gibi saklanıyor.

Asıl adı 'Claire Boucher' olan Grimes ile ilişkilerini Mayıs 2018'de duyurdular. O zamandan beri Musk ve Grimes çifti, iki çocuk sahibi olduklarını duyurmuştu. İlk çocuğunun adını "X Æ A-Xii" koydu ve ona kısaca "X" demeye başladı. İkinci çocuğuna da "Exa Dark Sideræl" ismini verip kısaca "Y" demeyi tercih etti.

Musk, Grimes'tan Eylül 2021 tarihinde boşanmıştı. Ancak birbirlerini halen sevdikleri için bunun yarı-boşanma şeklinde olduğunu belirttiler.

Musk, Grimes'tan olan ilk çocuğuna "X Æ A-Xii" ismini verdiği için gündem olmuştu.

Mayıs 2020'de yine ünlü şarkıcı Grimes'tan olan erkek çocuğuna "X Æ A-Xii" ismini verdi. X'te (bilinen adıyla Twitter) paylaştığı gönderiyi gören herkes başta bir şaka olduğunu düşünmüştü. Ancak Elon Musk'ın bu konuda ciddi olduğu ortaya çıktı.