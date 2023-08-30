Elon Musk, X'i (Twitter) ödeme sağlayıcısı haline getirme sürecini hızlandırdı. ABD'deki bir eyalette daha lisans alan platformun, sadece itibari para birimleri özelinde olmayacağı tahmin ediliyor. X, yakın bir gelecekte kripto para alım-satımı yapılan bir yere de dönüşebilir.

44 milyar dolar karşılığında Elon Musk tarafından satın alınan dünyanın en büyük mikroblog platformu X -namıdiğer Twitter- ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Musk, X ile ödemeler yapılabilmesini sağlamak amacıyla ABD'nin bir eyaletinde daha lisans aldı. Artık 7 eyalette lisans sahibi olan X, yakında önce tüm ABD'de sonra da küresel pazarlarda bir ödeme sağlayıcı haline gelecek gibi görünüyor. Peki tüm bunlar tam olarak ne demek?

Aslına bakacak olursak; Elon Musk'ın yılbaşından beri ödeme sağlayıcı lisansı almak için çabaladığı iddia ediliyordu. Gelen son haberler, bu iddiaların doğruluğunu gözler önüne seriyor. Alınan lisanslar, X'in PayPal veya ülkemizde daha iyi tanınan Papara'ya dönüşmesini sağlayacak. Üstelik konuya aşina kaynaklara göre Musk ve ekibi, sadece itibari (dolar, euro, Türk lirası vb.) para birimleri için çalışmıyor.

X, kripto para borsası olarak da kullanılabilir!

*Lisansların alındığı eyaletlerin listesi.

Financial Times, Ocak 2023'te servis ettiği bir haberde, Elon Musk'ın planlarının itibari para birimlerinden öte olduğunu söylemişti. İddialara göre Musk, en başından beri kripto para piyasalarını da bünyesine alan bir sistem üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Aslında; bu şaşırtıcı değil çünkü Elon Musk'ın kripto paralara sıcak baktığı ve büyük bir Dogecoin (DOGE) balinası olduğu zaten biliniyor. Gelecekte, X aracılığıyla kripto para alım-satım işlemleri de yapacağız gibi görünüyor.

Elon Musk, X'in ödeme aracı haline dönüşmesi için vites artırmış olsa da bunların kolay işler olmadığını belirtelim. Bilindiği üzere, PayPal Türkiye'de kullanılamıyor. Bunun neden, BDDK ile anlaşmazlık yaşamış olması. Benzer bir durum X için de yaşanabilir. Eğer X, bir ödeme sağlayıcısı olarak Türkiye'de lisans almazsa, hizmetlerinden faydalanmamız söz konusu olmayacaktır. Tüm bunlar, zaman içinde netleşecek olan şeyler.