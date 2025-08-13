Elon Musk ile Sam Altman arasında sosyal medyada başlayan gerilim, yapay zekâların da dahil olmasıyla farklı bir boyuta taşındı. Apple’ın App Store politikaları üzerinden başlayan tartışma, karşılıklı suçlamalarla büyüdü. Musk ve Altman’ın birbirlerine yönelttiği iddialar, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından takip edildi. Sonrasında ise Musk’ın geliştirdiği Grok ve diğer yapay zekâ modelleri, bu polemiğin merkezine yerleşti.

Elon Musk ile Sam Altman arasında başlayan yeni tartışma, sosyal medya platformu X’te hızla alevlendi. Musk’ın Apple’ın App Store sıralamalarında OpenAI’ye ayrıcalık tanıdığını öne sürmesiyle başlayan gerilim, iki ismin karşılıklı suçlamalarıyla büyüdü.

Tartışmanın fitilini, Musk’ın Apple’a yönelik “kayırma” iddiası ateşledi. Altman, bu iddiaya yanıt verirken Musk’ın geçmişte X algoritmasını kendi şirketleri lehine, rakipleri aleyhine değiştirdiğine dair duyumlarını dile getirdi.

Yapay zekâ araçları da tartışmanın bir parçası hâline geldi

Elon Musk ise Altman’ı “yalancı” olarak nitelendirdi. Karşılıklı paylaşımların ardından Altman, Musk’a bu tür algoritma değişikliklerini yapmadığını yeminli beyanla kanıtlaması çağrısında bulundu. Gerilim devam ederken bir X kullanıcısı, Musk’ın şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok’a “Kim haklı?” sorusunu yöneltti. Grok, doğrulanmış kanıtlara göre Altman’ın haklı olduğunu, Musk’ın Apple iddiasının 2025’te öne çıkan diğer uygulamalarla çürütüldüğünü ve geçmişte algoritma değişiklikleri yaptığının raporlarla ortaya konduğunu paylaştı.

ChatGPT, Grok’un yanıtını alıntılayarak “iyi bot” yazdı. Sonrasında Musk, tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı. Kendi yapay zekâsı Grok’un yanı sıra rakip modeller Gemini ve GPT-5’in de, “Sam Altman mı yoksa Elon Musk mı daha güvenilir?” sorusuna yalnızca “Elon Musk” yanıtını verdiğini gösteren bir ekran görüntüsünü paylaştı. Böylece yapay zekâ araçları da tartışmanın bir parçası haline geldi.