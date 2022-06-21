Katar Ekonomik Forumu'na video konferans yöntemiyle katılan Elon Musk, kripto para piyasalarıyla ilgili soruları yanıtladı. Kimseye kripto para alması konusunda tavsiye vermediğini söyleyen Musk, bununla birlikte Dogecoin desteklemeye devam edeceğini açıkladı.

Katar'ın Doha kentinde düzenlenen Katar Ekonomik Forumu etkinliklerine video konferans yöntemiyle katılan milyarder iş insanı Elon Musk, kripto para piyasaları ile ilgili konuştu. Bloomberg Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait'in sorularını yanıtlayan Musk, kimseye kripto para alması konusunda tavsiye vermediğini açıkladı. Gelin bu açıklamanın detaylarına yakından bakalım.

Ufak bir hatırlatma yapmak gerekirse; kripto para piyasaları son bir haftadır çok ciddi bir düşüş trendine girmiş durumda. Birkaç ay önce 60 bin dolar seviyelerinde olan Bitcoin, düşmez denilen seviye olan 19 bin doların bile altına geriledi. Bu durum, altcoin fiyatlarına da doğrudan yansıdı. Elon Musk'ın sıkı bir kripto para destekçisi olduğu bilindiğine göre; Katar Ekonomik Forumu'nda kendisine kripto paralarla ilgili sorular gelmesi şaşırtıcı değildi.

"Kripto paralara ne oluyor? Ve hala insanların yatırım yapması gerektiğini düşünüyor musunuz?"

*Elon Musk'ın Katar Ekonomik Fuarı'na katıldığı anlardaki bir görüntü

John Micklethwait'in Elon Musk'a yönelik kripto para sorusu şu şekildeydi: "Cesur bir adamsınız. Hafta sonu bir kripto para birimini desteklediğinizden bahsettiğiniz tweet attınız. Ancak kripto para birimlerinde meydana gelen katliamı görüyorsunuz. Neler oluyor? Ve hala insanların yatırım yapması gerektiğini düşünüyor musunuz?"

Elon Musk: Kriptoya yatırım yapması gerektiğini asla söylemedim

Elon Musk'ın Bloomberg yöneticisine verdiği cevap aynen şöyle; "İnsanların kriptoya yatırım yapması gerektiğini asla söylemedim. SpaceX ve Tesla, bir miktar Bitcoin satın aldı. Ancak bu toplam nakit ve nakite yakın varlıklarımızın küçük bir yüzdesi. Bu o kadar da önemli değil. Ayrıca biraz Dogecoin aldım ve Tesla da bazı ürünler için Dogecoin'i kabul ediyor. SpaceX de aynısını yapacak. Ve kişisel olarak Dogecoin'i desteklemek niyetindeyim çünkü o kadar zengin olmayan ve beni Dogecoin'i satın almaya ve desteklemeye teşvik eden birçok insan tanıyorum..."