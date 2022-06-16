Elon Musk, en büyük destekçisi olduğu Dogecoin'le ilgili yaptığı paylaşımlarla kitleleri yanlış yönlendirdiği ve yasa dışı şantaj girişiminde bulunduğu gerekçesiyle dava edildi.

Elon Musk’ın Dogecoin’in en büyük destekçilerinden biri olduğu sır değil. Nitekim Musk, sıklıkla Dogecoin’le ilgili yaptığı paylaşımlarla kripto paranın yükselmesine veya aldığı aksiyonlar sebebiyle düşmesine sebep olabiliyor.

Ancak Dogecoin üzerinde bu kadar büyük bir etkiye sahip olan Elon Musk, şirketin kurucu ortakları tarafından pek hoş karşılanmıyor. Üstelik kurucuları dışında Musk’ın bu aksiyonlarından rahatsızlık duyan başka kişilerin de olduğu bugün itibarıyla resmiyet kazandı. Musk’ın Dogecoin’in piyasa değerini artırmak için yasa dışı olarak birtakım girişimleri olduğu ileri sürülerek mahkemeye verildi.

Elon Musk, Dogecoin’i hiçbir değeri olmadığı halde şişirdiği gerekçesiyle dava edildi

Geçtiğimiz yıldan bu yana Elon Musk gerek sosyal medya paylaşımları gerekse açıklamalarıyla Dogecoin’in çok sayıda yatırımcı almasına olanak sağlamıştı. Ancak bugün açılan bir davayla, Dogecoin’in bu yükselişinin ardında çok daha karanlık işler döndüğü ileri sürüldü. Yasa dışı olarak şantaj girişimi oluşturduğu gerekçesiyle Elon Musk, Tesla ve SpaceX dava edildi.

Nitekim davacı Keith Johnson'ın tek suçlaması bununla da kalmadı ve Elon Musk’ın ‘Dogecoin’in hiçbir değeri olmadığı halde meşru bir yatırım olarak gösterdiği’ iddia edildi. Dünyanın en zengin insanı statüsündeki Elon Musk’ın paylaşımlarıyla kitleleri manipüle ettiği ve yanlış yönlendirdiği de davanın bir diğer unsuru oldu. Toplamda 258 milyar dolar değerinde olan davayla ilgili Elon Musk’tan ise henüz bir yanıt gelmedi. Gelişmeler geldikçe sizlere aktarıyor olacağız.