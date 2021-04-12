Kızıl gezegen Mars'ı kolonileştirmek için çok ciddi efor sarf eden Elon Musk'ın kız arkadaşı Grimes, yeni sırt dövmesinin fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Dövmeye 'Uzaylı Yaraları' ismini verdi.

Dövmeye meraklı olan pek çok insan var ve bunlardan biri de Elon Musk'ın kız arkadaşı olarak da bildiğimiz sanatçı Grimes. Ünlü sanatçı, sırtına yeni bir dövme yaptırırken dövmeyi "güzel uzaylı yaraları" olarak tanımladı.

Gerçek ismi Claire Elise Boucher olan sanatçının yeni sırt dövmesi, sırtının neredeyse tamamını kaplıyor. Sanatçının yaptığı paylaşım çok sayıda etkileşim alırken genel olarak da hayranların övgülerine nail oldu.

Instagram'da paylaştı

"@twakt'ten @nusi_quero'nun uzaylı beyninin biraz yardımıyla beyaz mürekkeple tam sırt.

İyi bir fotoğrafı yok çünkü çok acıyor ve uykuya ihtiyacım var haha, ve birkaç hafta için kırmızı olacak ama ileride güzel uzaylı yaraları olacak.

Umarım herkesin günü iyi geçiyodur."

Elon Musk ile bir çocuk da dünyaya getiren Grimes daha önce de uzayla ilgili fikirlerini paylaşmıştı. Sanatçı, 50 yaşından sonra Mars'a taşınıp orada bir koloni kurulmasına yardım etmek istediğini söylemişti. Zaten Mars'a gidecekse bu planını gerçekleştirmek için en iyi alternatifi de partnerinden başkası değil.

Bir başka soru cevap oturumunda da Grimes, Mars'ta yaşamın zor olabileceğini kabul etmiş ve "muhtemelen ölene kadar fiziksel çalışmayı" içereceğini de belirtmişti. Yine de sanatçı bu durumun değişebileceğini de ifade etmişti.

Uzayı Android olarak da gezebilir

Daha önce Mars'a gitmek mi yoksa bilincini buluta aktarabilmek mi diye sorulan Grimes, her ikisinin de hedefleri arasında olduğunu söylemişti. Bilincini buluta aktarması halinde bedenini geride bırakıp, serbestçe hareket edebilen bir bedenle Mars'a gidebileceğini söylemişti.

Grimes'ın partneri olan Elon Musk da daha önce Mars'ta ölebileceğini söylemişti. Musk'ın amacı, 2050 yılına kadar günde üç Starship kalkışı gerçekleştirerek 1 milyon kişiyi kızıl gezegene ulaştırabilmek. Bakalım gelecekte bunların ne kadarı gerçek olacak?