Musk ve Grimes, Oğullarına Resmen X AE A-XII İsmini Verdi

Hayata geçirdiği birbirinden etkileyici projelerle gerçek hayatın Iron Man’i lakabını alan Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, eşi Grimes ile yeni doğan bebeklerine X AE A-XII ismini vererek, ne kadar nevi şahsına münhasır bir çift olduklarını kanıtlamıştı. Bugün ortaya çıkan doğum belgesi ile minik Musk'ın X AE A-XII ismini resmen almış olduğunu gösteriyor.

Gerek hayata geçirdiği projeler gerekse Twitter paylaşımları ile 21. yüzyılın en çarpıcı figürlerinden biri olan Elon Musk, dördüncü eşi Grimes’ten doğan oğluna X Æ A-12 adını vereceğini duyurmuştu. Musk ve Grimes çiftinin tercih ettiği bu isim sosyal medyada büyük bir yankı uyandırırken, milyarder girişimci gerekçe olarak “teknolojinin gelişmesiyle birlikte geleneksel dillerin modasının geçecek” olmasını göstermişti.

ABD'nin Kaliforniya kentinde doğan X Æ A-12, eyalet yasaları nedeniyle bu ismini sadece bir hafta kullanabildi. İsimlendirme yapılırken rakamlara izin verilmemesi nedeniyle oğulları için bir “güncelleme paketi” yayınlayan Musk ve Grimes çifti, çocuklarına X AE A-XII ismini verdi.

X AE A-XII'nin doğum belgesi

Bugün ortaya çıkan doğum belgesi, minik Musk’ın resmen X AE A-XII ismini aldığını gösteriyor. Peki, söz konusu ismin arkasında nasıl bir hikaye yatıyor? Kaçıranlar için kısaca bahsedelim: X bilinmeyen bir değişkeni, Æ yapay zekanın Orta Çağ İngilizcesindeki telaffuzunu, A-XII ise ABD Hava Kuvvetleri’nin 1960’larda kullandığı casus uçağı simgeliyor.

Musk, daha önce yaptığı açıklamada, ‘X Æ' kısmının Grimes’in fikri olduğunu söylemiş ve bu kısmın 'eks eş' (X ve 'kül' anlamına gelen 'ash'in telaffuzu) şeklinde telaffuz edildiğini ifade etmişti. A harfi ayrıca Grimes'ın en çok sevdiği şarkı olan Archangel isimli bir parçayı da temsil ediyormuş. Gördüğünüz üzere söz konusu isim, kendi içinde pek çok anlam barındırıyor, ancak asıl soru(n) şu: X AE A-XII, büyüğünde kendi ismi hakkında ne düşünecek? Ne diyelim, umarız sever :)