SpaceX, Tesla ve olay yaratan tweetleriyle tanıdığımız girişimci Elon Musk, bugün attığı bir tweetle Godzilla vs. Kong filminde mantıksız gördüğü bir durumla alay etti. Dünya'nın içinin nasıl Güneş tarafından aydınlatıldığını soran Musk, "Senarist fazla uyuşturucu kullanmış" dedi.

24 Mart’ta çıkış yapan bilim kurgu filmi ‘Godzilla vs. Kong’, izleyenleri şaşırtmayı başardı. Ancak bu şaşkınlık her zaman pozitif olmadı. Çıkışından önce 'meme'lere konu olan filme bugün Twitter’da takip etmeyi sevdiğimiz bir isimden de tepki geldi. Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk, filmin mantık dışı olmasından bahsettiği bir tweet paylaştı.

King Kong ve Godzilla, 1900’ler boyunca hakkında birçok film çekilmiş iki kurgusal yaratık olarak biliniyor. Bu yaratıklar ilk defa tek bir filmde karşı karşıya gelmiyor. Godzilla vs. Kong ise çok uzun süre önce filmleri çekilmiş bu nostaljik fikri günümüz sinema teknolojileriyle birleştiriyor. Ancak filmde bilimle ters düşen olaylar mevcut. Elon Musk’ın bugün paylaştığı tweet de tam olarak bu konuyla ilgili.

Elon Musk: 'Senarist fazla uyuşturucu kullanmış'

Elon Musk, filmde ‘Oyuk Dünya’ teorisinin kullanılması bir yana, kullanılırken yapılan bir mantık hatasından dolayı bugün filmle alay eden bir tweet paylaştı: "Godzilla vs. Kong, senarist odasında en çok meth kullanılan film rekoruna sahip. Peki Dünya’nın merkezini Güneş nasıl aydınlatıyor? Soru sormayı bırakın!”

Oyuk Dünya teorisi, bilim tarafından çürütülmüş bir teori olsa da bir filmde kullanılmasında tabii ki bir sorun yok. Adı üstünde: Bilim-kurgu filmi. Ancak filmde Dünya’nın iç kısmı mükemmel bir şekilde aydınlatılmış olarak gözüküyor ve bu fiziksel olarak imkansız. Elon Musk da bu mantık hatasından en çok rahatsız olanlardan biri olsa gerek ki böyle bir tweet atmış.

‘Oyuk Dünya’ teorisi nedir?

Oyuk Dünya teorisi, dünyamızın iç kısmının boş olduğunu; burada birçok farklı canlı türünün yaşadığı dev ekosistemlerin bulunduğunu savunan bir teori. Teoriye göre Dünya’nın en merkezinde Dünya’nın içini ısıtan ve aydınlatan küçük bir çekirdek bulunuyor. Bu keşfedilmemiş dünyada Mu ve Atlantis kıtalarından göçen ‘üstün ırklar’ yaşıyor. Her ne kadar bilimle ters düşen bir teori olsa da kurgu olarak kullanıldığı için filmde yanlış bir durum yok. Çünkü orijinal teoride bir ışık kaynağı belirtiliyor.

Godzilla vs. Kong fragmanı: