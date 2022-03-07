SpaceX ve Tesla şirketlerinin kurucusu Elon Musk, Avrupa'ya bir çağrıda bulundu ve nükleer santrallerin tekrar aktifleştirilmesi gerektiğini söyledi. Musk, bunun küresel ısınma için daha iyi olduğunu savunurken, radyasyon tartışmalarına da yeni bir soluk getirdi.

Günümüzde nükleer enerjinin ne kadar güvenli ve verimli olduğu tartışılmaya devam ederken, bugün Elon Musk’tan önemli bir paylaşım geldi. Ülkelerin hidrokarbon enerjiden uzaklaşacağını ve çevreye katkı sağlayacağını açıklamalarına rağmen halen alternatif enerji kaynaklarına yönelim oldukça yavaşken Musk, Avrupa’nın nükleer enerjiye geçmesi gerektiğini savundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Elon Musk, “Umarım, Avrupa’nın faal olmayan nükleer santralleri yeniden başlatması ve mevcut olanların güç çıkışını artırması gerektiği anlaşılmıştır.” ifadelerine yer verdi. Musk, ayrıca nükleer enerjiye geçişin “Ulusal ve uluslararası güvenlik için kritik” olduğunu da söyledi.

"Radyasyonun olduğu yerde yetiştirilen yiyecekleri televizyonda izleyeceğim"

Bunun ardından Musk, olası nükleer felaketlerde ortaya çıkabilecek radyasyon hakkında da fazlasıyla tartışılabilecek bir yorum yaptı. Musk, konuyla ilgili bir diğer Tweet’inde “Bunun (yanlış bir şekilde) bir radyasyon riski olduğunu düşünenler için, en kötü yer olduğunu düşündüğünüz yeri seçin. Oraya seyahat edeceğim ve yerel olarak yetiştirilen yiyecekleri televizyonda yiyeceğim. Bunu yıllar önce Japonya’da, Fukushima’dan kısa bir süre sonra yaptım. Radyasyon riski çoğu insanın inandığından çok daha düşüktür.” ifadelerini kullandı.

Son olarak Elon Musk, nükleer enerjinin küresel ısınma için hidrokarbonlardan daha faydalı olduğunu da ekledi. Musk’ın yorumlarına gelen cevaplardan bazıları, nükleer enerjinin Güneş ve rüzgar enerjisi gibi alternatiflerden daha pahalı ve tehlikeli olduğunu savunurken, bazılarıysa nükleer güvenliğinin Çernobil dönemindeki gibi olmadığını, günümüzde çok daha gelişmiş olduğunu belirtti.