Elon Musk, OpenAI'ya karşı açtığı davada yeni talep ve suçlamalarda bulundu. Musk, OpenAI kâr odaklı bir şirkete dönüşmesinin engellenmesini talep etti, firmayı yatırımcıların başka yapay zekâ şirketlerine yatırım yapmasını engellemekle suçladı.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, son aylarda ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI hakkındaki suçlamalarıyla gündemdeydi. Ünlü girişimci, şirketin kuruluş amacından saptığını ve artık kamu yararı gözetmediğini iddia etmiş ve davalar açmıştı.

Şimdi ise devam ede dava kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Musk’ın avukatları tarafından sunulan yeni bir dilekçede OpenAI’ın yapısal dönüşümünün engellenmesi talep edildi.

OpenAI’ın tamamen kâr odaklı bir hâl almasını istemiyor, şirketi yatırımcıları manipüle etmekle suçluyor

Öncelikle bu isteğin neden kaynaklandığını bir anlatalım. OpenAI, başta tamamen kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olarak kurulmuştu. Ancak 2019’da bu değişmiş ve sınırlı derecede kâr amacı güden bir şirkete dönüşmüştü. Bu da şirketin kâr ettiği ancak kârlarının kâr amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından yönetildiği anlamına geliyordu. Son aylarda ise devasa büyümenin ardından şirketin tamamen kâr odaklı, hepimizin aşina olduğu geleneksel şirketler gibi bir yapı alacağı konuşuluyordu.

İşte Musk’ın dilekçelerinde belirttikleri durum da bu. Milyarder iş insanı, OpenAI’ın kâr amacı güden bir şirkete dönüşmesinin durdurulmasını istiyor. Buna ek olarak ise mahkemeden şirketin ABD antitröst yasalarını ihlal ettiği uygulamalarına devam etmesini yasaklamasını talep ediyor.

Antitröst, yani tekel suçlamalarına baktığımızda Musk, OpenAI ile en büyük ortağı Microsoft’u hedef almış. İddiasına göre ikili, yatırımcılara rakiplerini fonlamamaları gerektiğini söylemiş. Bunun da yasaları ihlal ettiğini eklemişler. Hatta Musk, bir yatırımcının kendi yapay zekâ şirketi xAI’ya bu yüzden yatırım yapmadığını bile söylüyor.

Musk’ın ilk iddiası, davanın ana amacı olan “kuruluş amacından saptı” iddiasına uygun. Ancak rekabet konusundaki suçlamaları gerçekten çok ciddi. Mahkemeden nasıl bir hamle geleceğini, davanın nasıl bir hâl alacağını bekleyip göreceğiz.