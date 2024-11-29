Kanada'nın önde gelen haber kuruluşları, OpenAI'a ChatGPT'yi eğitmek için haber içeriklerini izinsiz kullandığı gerekçesiyle dava açtı.

OpenAI ile haber yayıncıları arasındaki anlaşmazlıklar gittikçe artıyor. Şimdi de Kanada'nın önde gelen haber kuruluşları, OpenAI'a dava açtı. Davanın gerekçesi ise firmanın ChatGPT'yi eğitmek için bu organizasyonların içeriklerini, telif haklarını ihlal ederek kullanması oldu. Bu kuruluşlar arasında The Canadian Press, Torstar, Globe and Mail, Postmedia ve CBC/Radio Canada gibi firmalar bulunuyor.

Yayıncıların iddiasına göre OpenAI, haber içeriklerini izinsiz şekilde yapay zekâ eğitimi için taradı ve bu durumdan kâr elde etti. Basın kuruluşlarının yaptığı ortak açıklamada "OpenAI, içerik sahiplerinden izin almadan ya da onlara ödeme yapmadan bu içerikleri kullanarak kâr elde ediyor," ifadesi kullanıldı.

Basın kuruluşlarından "fikri mülkiyet" vurgusu

Yayıncıların yaptığı açıklamada, içeriklerin izinsiz kullanılmasının yüz milyonlarca dolarlık yatırımları tehlikeye attığını, içeriklerin telif haklarıyla korunduğunu ifade etti. Basın kuruluşları teknolojik yenilikleri memnuniyetle kabul ettiklerini ancak tüm tarafların yasaya uymaları gerektiğini, fikri mülkiyet kullanımının adil şartlarda olmasını istediklerini vurguladılar.

OpenAI ise bu suçlamalara karşı daha önce de gördüğümüz üzere "kamuya açık" veriler ile "adil kullanım ilkesine dayanarak" modellerini eğittiği savunmasını yaptı. Şirketten yapılan açıklamada, içerik kullanımını kontrol etmeleri için basın kuruluşlarına seçenekler sunduklarını ve iş birliğine de açık olduklarını belirtti.

Kanada bir süredir platformların haber içeriklerini kullanmaları durumunda yayıncılara ödeme yapmalarını yasayla zorunlu kılıyor. Bu yasanın yapay zekâ uygulamalarını kapsayıp kapsamadığı ise henüz netleşmemiş durumda.