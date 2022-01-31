Elon Musk Özel Jetini Takip Eden Genci 'Parayla' Kandıramadı

Twitter'da Elon Musk'ın özel jetinin anlık olarak durumunu paylaşan hesabın genç yaratıcısı, Elon Musk'ın hesabı kapatmak için verdiği 5 bin dolarlık teklifini reddetti. Genç, hesabı kapatmak için 50 bin dolar talep etti.

Bu hafta başında Twitter’da pek de takdir edilesi olmayan bir hesap, tüm dünyada gündeme geldi. ‘Elon Musk’s Jet’ isimli söz konusu hesap, SpaceX ve Tesla CEO’su Musk’ın özel jetinin gittiği her noktayı anlık olarak paylaşıyordu. Hesap, özel jet her kalkış ya da iniş gerçekleştirdiğinde otomatik olarak paylaşım yapıyordu.

Elon Musk’s Jet hesabı aslında bir süredir Twitter’da aktif olsa da bu hesabı popüler yapan şey, geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bir haberdi. Habere göre Elon Musk, yalnızca 19 yaşında olan bu hesabın sahibi Jack Sweeney’e hesabın silinmesi için 5 bin dolar para teklifinde bulunmuştu. Bugün Business Insider’a konuşan Sweeney ise bunu çok daha büyük bir fırsata çevirme potansiyeli olduğunu gördü.

5 bin dolar değil, 50 bin dolar istedi

Elon Musk, sunduğu teklifte Sweeney’e “Bu hesabı siler misin? Bu bir güvenlik riski.” şeklinde açıklamada bulunmuştu. Sweeney ise bu teklifin üzerine “Teklifi 50 bin dolara kadar çıkarma şansı var mı? Kolejde büyük yardımı olur ve bir araba almamı, belki de Tesla 3 almamı sağlar.” şeklinde yanıt vermişti. Elon Musk ise bu yanıtı cevapsız bırakmıştı.

İşte Business Insider’a konuşan Sweney, bu teklifini tüm kamuoyuyla paylaşma kararı aldı. Musk’ın teklife yönelik ilgisini kaybettiğini düşünen Sweeney, “Benim zıttıma doğru hareket etti, neden ben de onun zıttına hareket etmeyeyim?” şeklinde konuştu ve “Bunun üzerine çok çalıştım ve 5 bin dolar yeterli değil.” açıklamasında bulundu. Ayrıca 5 bin dolarlık teklifin bu bot hesap üzerinde yaptığı çalışmanın verdiği ‘eğlencenin’ yerini tutmayacağını da ifade etti.

Elon Musk, bu olayların ardından özel jetinin takibini zorlaştırmak için bazı önlemlere imza atmış olsa da teklif hakkında henüz bir gelişme yaşanmadı. Musk’ınsa ilk teklifi verdiği mesajında bu hesabın kapatılması için ödeme yapmayı doğru bulmadığını söylediği açıklandı.