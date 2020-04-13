Elon Musk, geçtiğimiz yıllarda dillendirdiği Robotaxi projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda Robotaxi için 2020 yılında hala umutlu olduğunu, yasal izinlerin en büyük bilinmez olduğunu açıkladı.

Otomobil sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Tesla, uzunca bir süredir elektrik motorlu ve tam otonom araçlar üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, bugüne kadar piyasaya sürdürdüğü araçlarla tüketicilerin beğenisini kazanmayı başarırken, ilerleyen dönemlerde de dikkat çekici işler yaparak ön planda kalmaya devam edecek gibi görünüyor.

Tesla, araçlarının otonom sürüş sistemlerini geliştirebilmek için senelerdir çalışıyor. Şirket, otonom araçlar üzerindeki çalışmaları çerçevesinde geçtiğimiz yıl, Robotaxi isimli bir projesini duyurmuştu. Bu proje, şoförü olmayan Tesla markalı sarı taksilerin oluşturulmasını içeriyordu.

Elon Musk, yasal izinler verilirse Robotaxi'yi bu yıl içinde hayata geçirebilir

Elon Musk, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamalarda Robotaxi projesinin 1 milyon aracı kapsadığını açıklamıştı. Üstelik Musk'a göre projenin 1 milyon araçlık bölümü bu yıl, yani 2020'nin sonuna kadar hayata geçmiş olacaktı. Şimdi Robotaxi ile ilgili yeni bir açıklama yapan Elon Musk, projenin yıl sonuna kadar hayata geçebileceğine hala inandığını belirtti.

Musk'ın yaptığı açıklamalara göre Robotaxi projesinin hayata geçebilmesi için çok önemli bir sorun var. Bu sorun, yasal izinler. Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda Robotaxi için alınması gereken yasal izinlerin hala büyük bir bilinmez olduğunu ifade etti. Yani eğer ABD hükümeti, Robotaxi için geçerli izinleri verirse Tesla, bu projenin hayata geçebilmesi için çalışmalara hız verecek.

Robotaxi, tüketiciler için devrim niteliğinde bir yenilik olacak. İnsanlar, akıllı telefonlarına yükleyecekleri mobil uygulama ile kendilerine en yakında Tesla markalı taksileri çağırabilecekler. Çağrıyı alan araç, otonom sürüş sistemi yardımıyla ilgili yolcunun yanına gidecek. Aldığı yolcuyu yine otonom sürüş sistemi aracılığıyla istediği yere götürecek olan Tesla, böylelikle tam otonom taksi hizmeti vermiş olacak.

Robotaxi projesine dahil olan sürücüsüz Tesla'ların bir müşteri tarafından çalınması çok da mümkün değil. Ancak araca binen müşteriler, izlenmedileri düşüncesiyle araca zarar verebilirler. Tesla, bu sorunun önüne geçebilmek için Model 3'lerinin içini kameralarla donatıyor. Musk, dün yaptığı açıklamalarda bu kamera donanımlarının Robotaxi ile ilgili olduğunu cümlelerine ekledi.