Elon Musk, Tesla'lardaki Kabin Kamerasına Açıklık Getirdi

Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, bir Twitter kullanıcısının Model 3’lerde bulunan kabin kamerası teorisini doğruladı. Bu açıklamayla birlikte, aracın iç kabinini gösteren kameranın otonom taksi projesi için eklendiğini öğrendik.

Tesla model araçlar, en baştan beri aracın iç kabinini gösteren bir kamera donanımıyla birlikte geliyor. Bu zamana kadar arabaların neden böyle bir kamera açısıyla geldiğini açıklamayan Elon Musk, merak edilen konuya açıklık getirdi. Twitter’da bir kullanıcının sorduğu soruya yanıt veren Musk, Tesla model araçlara yerleştirilen araç içi kameranın otonom taksi planlarını gerçekleştirmek için olduğunu doğruladı.

Elon Musk, “Bu kamera muhtemelen robot taksiler için, eğer taksiye binen kişi arabayı tahrip ederse, hasar için ödeme yapması gerekecek ve muhtemelen suçlu olacak” şeklinde bir mesaj paylaşan Twitter kullanıcısını doğruladı. Bu açıklamayla birlikte, uzun süredir tam bir işlevi olmadığı düşünülen araç içi kameranın önemli bir görevi doğrulanmış oldu.

Ürettiği yarı otonom araçlarıyla bilinen Tesla, gelecekte kendi kendine gidebilen otonom taksiler çıkarmak istiyor. Otonom taksilerde şoför olmadığından, tek başına kalan yolcuların araçların iç kabinine zarar verme ihtimalleri bulunuyor. Tesla ise araç içine yerleştirilen geniş açılı bir kamerayla bu sorunun üstesinden gelmiş oluyor.

Kamera için başka planlar da var

Electrek’in habere göre, Tesla, bu kamerayı başka amaçlarla kullanmak için bazı patentler üzerinde çalışıyor. Şirketin kabin kamerası için yeni planları arasında; arabaya binen kişileri tanıyıp, daha önce araçtayken kullandıkları koltuk konumu, klima ayarı gibi kişisel ayarları araca otomatikman yaptırmak bulunuyor.

Yakın gelecekte daha fazla görmeyi beklediğimiz otonom araçlar için çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Bu konuda öncü firmalardan biri olan Tesla da bir süredir otonom araçlarla donatılmış bir dünyanın zeminini hazırlamaya çalışıyor.