Tesla Model S ve Model Y Karşılaştırması: Hangisi Daha İyi?

Elektrikli otomobillerin öncüsü Tesla’nın devrimsel Model S’yi ve yeni piyasaya sürülen SUV’u karşılaştırıldığında sonuç ne olur? İşte bu sorunun cevabını ararken ortaya çok ilginç bilgiler de çıktı.

Günümüzde Elon Musk’ın CEO’luğunu yaptığı Tesla, on yıllardır süregelen içten yanmalı motor geleneğini kısmen kısa bir süre içerisinde yerle bir etmeyi başararak elektrikli otomobillerin yükselişine öncülük etti. Şirket, bugüne kadar piyasaya sürdüğü otomobilleriyle, sattığı donanımları ve açık bir şekilde paylaştığı bilgi birikimiyle de herkesin beğenisini topladı.

Birçok anlamda rekor kırmayı başaran şirket, her bir aracında yeni bir özellik sundu. Bugünlerde şirketin özellikle yeni modelleri arasında karşılaştırma yapılıyor olsa da kısmen eski sayılan ve günümüzün popüler Tesla modellerinden birisi olan bir otomobili karşılaştırsak sonuç ne olurdu? İşte bunun cevabı, CleanTechnica tarafından yapılan karşılaştırmada ortaya çıktı.

Tesla Model S ve Model Y karşılaştırması:

Elbette her iki modelin bulunduğu segment birbirinden çok farklı segmentler. Ancak Tesla’nın bir SUV’u ve bir lüks sedan otomobili arasında yapılan karşılaştırma, ortaya ilginç sonuçlar çıkardı. Elde edilen en ilginç sonuçlardan biri, lüks otomobili olan Tesla Model S Long Range Plus ve SUV olan Tesla Model Y AWD Long Range / Performance’ın yük kapasiteleriydi.

Tabloda yer alan bilgilere göre 2012 yılında çıkan Tesla Model S, muhtemelen lüks ve sportif bir model olması nedeniyle Tesla Model Y’den daha ağır. Ancak her iki aracın yük kapasitesi karşılaştırıldığında Tesla Model S ve Tesla Model Y’nin eşit oranda yük taşıyabildikleri ortaya çıktı. İşin bir diğer garip yanı da Tesla Model Y’nin daha fazla hacme sahip olmasıydı.

Karşılaştırmaya göre Tesla Model S, Model Y AWD’den çok daha iyi bir ivmelenmeye sahip. Tesla Model S, 100 kilometre hıza Model Y AWD’den neredeyse 1 saniye daha hızlı ulaşabiliyor. Ancak Model Y’nin Performance versiyonunda durum değişiyor. Tesla Model Y Performance, Model S’den 0,2 saniye daha hızlı durumda.

Bunun yanı sıra Tesla Model S, her iki Model Y versiyonundan da daha iyi menzile sahip. Ancak otomobillerin Supercharging kapasiteleri göz önüne alındığında üç modelin de yakın oranda bir performans sağlayacağı görülüyor. Ancak Model S’de bulunan bedava Supercharging uygulaması elbette bu modeli uzun vadede çok daha iyi bir seçim haline getiriyor.

Tabloda yer alan veriler ışığında Tesla Model S’nin özellikle Supercharger avantajından dolayı çok daha iyi bir seçim olduğu çıkarımını yapabiliriz. Ancak sportif bir model yerine geniş ve daha çok kişinin içinde bulunmasına izin veren bir model tercih ederseniz, Tesla Model Y çok daha iyi bir seçim haline geliyor. Dolayısıyla seçimin aslında kullanıcıya kaldığını, her iki modelin de kendi segmentinde çok iyi olduklarını söyleyebiliriz.