Elon Musk Starlink'e Olası Füze Bir Saldırıya Karşı Hazır!

Elon Musk, Rus lider Vladimir Putin ile olan atışmalarının ardından Starlink uydusuna yapılabilecek olası saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu açıkladı.

Elon Musk, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim sürerken bu işgale olan karşıt görüşleriyle sürekli olarak gündeme gelmeye devam ediyor. Ukrayna halkının internete erişimini sağlamak amacıyla büyük bir adım atarak Starlink uydusunun internet erişimini açmasıyla da çok sayıda insandan övgü toplamıştı.

Ukrayna’nın işgaline olan karşıt görüşlerini sıklıkla dile getiren ve bu konuda elinden geleni yapan Elon Musk, Putin’i teke tek dövüşe bile davet etti. Bununla birlikte Rus lider Putin’i hem Starlink uydusunun internet erişimini açarak hem de de alaycı tavırlarıyla sinirlendiren Musk, başına gelebileceklerden korkmadığını bir kez daha gösterdi.

“Uydularımıza atılabilecek herhangi bir füzeye karşı biz uydularımızı daha hızlı fırlatabiliriz”

Starlink uyduları, halihazırda internet altyapısında ciddi sorunlar yaşayan Ukrayna halkı için büyük bir önem taşıyor. Rus lider Putin ile Elon Musk arasında yaşanan gerilimin ardından “Starlink uyduları güvende mi?” soruları beraberinde geldi. Putin’in yaptırımlar karşısında karşına çıkan herkese ‘küçük uyarılarda’ bulunduğunu biliyoruz. Bu sebeple Starlink uydusunun başına gelebilecek olası durumlara karşı da Elon Musk’ın hazırlıklı olması gerekiyor. Musk ise Axel Springer’ın CEO’su Mathias Döpfner ile yaptığı röportajında bu konuda endişeli olmadığını dile getirdi.

Döpfner’in Starlink ile ilgili sorularına yanıt veren Musk “Starlink’i ortadan kaldırmaya çalışırsanız bu olay olmayacaktır çünkü 2000 uydu var. Bu, çok sayıda uydu karşıtı füzemiz olduğu anlamına geliyor. Umarım bunu bir teste tabi tutmak zorunda kalmayız ama bence uyduları, onların uydu karşıtı füzeleri fırlatabileceklerden daha hızlı fırlatabiliriz” dedi. Musk, her ne kadar savaş karşıtı olsa da uydularına düzenlenebilecek her türlü saldırıya karşı hazırlıklı olduklarını belirtti. Bununla birlikte halihazırda devam eden savaşla ilgili olarak da “Bunu bu gün ve bu çağda görmek şaşırtıcı. Çoğunlukla bu tür şeylerin ötesine geçtiğimizi sanıyordum” sözlerine yer verdi.

"Bazen hatalar yapıyorum"

Musk bazı konularda hatalı davrandığını kabul ederek konuşmasına “Çatışmalarda yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Geleceğin iyi olma olasılığını artırması en muhtemel olan eylemleri gerçekleştirmeye çalışıyorum. Ve açıkçası bazen bu konularda hatalar yapıyorum. Geleceğin insanlık için iyi olmasını sağlamak ve en muhtemel olduğunu düşündüğüm şeyi yapıyorum. Yapacağım şeyler bunlar” cümlelerini ekledi.

Her ne kadar bazı durumlarda ‘çocukça’ davranıyor olsa da, yaptığı hataları kabul etmesi ve savaş karşıtı söylemleri pek çok insan tarafından takdir ediliyor. Sadece teknolojik alandaki başarılarıyla veya ne kadar parasıyla olduğuyla değil; bu konulardaki görüşlerini açık sözlülükle paylaşabilmesi büyük bir başarı. Günümüzde her gün zenginliğine zenginlik ekleyen pek çok insan, ne yazık ki bu tarz konularda aynı açık sözlülüğü gösteremiyor veya yorum yapmaktan çekiniyor. Burada Elon Musk’ın hatalar yapsa da diğerlerinden ayrılıyor olması umut verici bir davranış.