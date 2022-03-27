Elon Musk, yeni bir sosyal medya platformu kurmayı düşündüğünü ifade etti. Bu konu üzerine ciddi bir şekilde düşünmekte olduğunu belirten Musk, platformun ifade özgürlüğüne önem vereceğini belirtti.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, sosyal medyayı, özellikle de Twitter'ı oldukça verimli bir şekilde kullanmasıyla da biliniyor. Ancak Tesla CEO’su, son zamanlarda genel olarak Twitter’ın ve sosyal medya platformlarının izlemekte olduğu politikadan pek de memnun olmadığını sık sık dile getirmiş; hatta şirketin ifade özgürlüğü ilkelerini hiçe sayarak demokrasiyi baltaladığını ifade etmişti.

Şimdiyse Twitter’ın bu gidişatından mutsuz olan Musk’ın, yeni bir sosyal medya platformu kurma fikrine oldukça sıcak baktığı ortaya çıktı. Şimdiye kadar ne Donald Trump’ın sosyal medya platformu Truth Social, ne Twitter’ın rakipleri Gettr ve Parler, ne de video sitesi Rumble ana akım sosyal medya platformlarının popülaritesine erişebilmişti. Ancak Musk’ın tek başına son derece popüler bir insan olduğunu düşündüğümüzde bu, Musk’ın oyunun gidişatını değiştirme ihtimali olduğu anlamına gelebilir.

Yeni bir sosyal medya platformumuz olabilir

Geçtiğimiz günlerde Musk, Twitter’da takipçilerine platformun ifade özgürlüğü ilkesine gerçekten bağlı olduğuna inanıp inanmadıklarını soran bir anket yayımlamış, “Bu anketin sonuçları önemli olacak. Lütfen dikkatli oy verin” diye de belirtmişti. Anketi cevaplayanların yüzde 70’ten fazlası ise “hayır” cevabını vermişti.

Dün bir Twitter kullanıcısının, açık kaynaklı, ifade özgürlüğüne öncelik veren ve propagandanın asgari düzeyde olduğu bir sosyal medya platformu oluşturmayı düşünüp düşünmeyeceğine ilişkin bir sorusuna yönelik ise Musk, yeni bir sosyal medya platformu oluşturma fikrini “ciddi bir şekilde” düşünmekte olduğu yanıtını verdi.

Yeni bir platform oluşturmaya karar vermesi halinde Musk, kendilerini ifade özgürlüğü şampiyonu olarak adlandıran ve görüşlerinin Twitter, Facebook ve YouTube gibi platformlarda bastırıldığını hisseden kullanıcıları çekmeyi uman, büyüyen bir teknoloji şirketi portföyünün sahibi olacak.