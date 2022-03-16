Geçtiğimiz gün Vladimir Putin'i teke tek dövüşe çağıran Musk, bu kez Çeçenistan Cumhurbaşkanı'nın paylaşımına cevap verdi. Musk, Putin için "Korkuyorsa sadece sol elimi kullanırım" ifadelerini kullandı.

SpaceX ve Tesla şirketlerinin CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz gün adını yine tüm dünyaya duyuran bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı. Musk, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i teke tek dövüşe çağırmıştı. Kremlin, ne ilginçtir bu çağrıya yanıtsız kalırken devreye eski Rusya Başbakan Yardımcısı girmişti.

Eski Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitry Rogozin, Musk’la bir süre Twitter üzerinden atışmıştı. Rogozin, son olarak Musk’a “Tuvaletten çık, sonra konuşuruz.” diyerek atışmayı durdurmuştu. Fakat Elon Musk için bu atışma henüz durmayacak gibi gözüküyor. Zira bugün Musk, bu kez Rusya’yı destekleyen Çeçenistan Cumhurbaşkanı’nın paylaşımına yanıt verdi.

Çeçenistan Cumhurbaşkanı'nın 'tavsiyelerine' yanıt verdi:

Elon Musk, Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov’un Telegram paylaşımı olduğunu söylediği bir ekran görüntüsüne yer verdi. Söz konusu paylaşımda Kadirov, Elon Musk’a ‘tavsiye’ veriyordu. Kadirov, Elon Musk’a da ‘kadınsı’ bir isim koymuştu. Söz konusu paylaşım şu şekildeydi:

“Elon Musk, sana bir tavsiye: Gücünü Putin’in gücü yanında kıyaslama. Farklı liglerdesiniz. Bu judo ya da dövüş sanatlarıyla da ilgili değil. Bunu nasıl görüyorsun? Bir Twitter kullanıcısı ve iş adamı olarak sen boks ringinin kırmızı köşesinde, politikacı ve stratejist olan, Batı ve ABD’ye korku salan Putin mavi köşesinde mi? Vladimir Vladimirovich, seni, çok daha zayıf rakibini öldüresiye döverken sportmenlik dışı gözükecek.

Dolayısıyla, kibar (kadınsı) Elona’dan olman gereken ölümcül Elon’a geçmek için kaslarını güçlendirmelisin. Sana Çeçenistan’daki birkaç merkezden birinde eğitim teklif ediyorum:

Rus Özel Kuvvetleri Üniversitesi: Burada 2015 yılında hiçbir şeymişçesine ABD özel kuvvetlerini yenen dünya şampiyonu özel kuvvetlerden silah eğitimi alacaksın.

Akhmat Dövüş Kulübü: Burada herhangi bir dövüşte gereken beceriyi, yumruk atmayı öğreneceksin. Abuzayed Vismuradov rehberliğinde yalnızca fiziksel olarak değil, mental olarak da çabucak toparlanmayı öğreneceksin, çelikten sinirlerin olacak.

Grozny Çeçen Devlet Televizyonu ve Radyo Yayın Şirketi: ‘Grozny’ duvarları içinde sana ‘kara halkla ilişkilerin’ Amerikan yöntemlerini anlatacak ve sosyal ağ hesaplarının nasıl gözlemlendiğini ve güncellendiğini öğretecekler.

Elona, Çeçenistan’dan tamamen farklı bir kişi olarak, Elon olarak döneceksin.”

Musk, Çeçenistan Cumhurbaşkanı’nın ‘kibar’ teklifineyse şu yanıtı verdi:

“Teklifiniz için teşekkür ederim, ancak böyle mükemmel bir eğitim bana çok fazla avantaj sağlayacaktır.

Dövüşmekten korkarsa, sadece sol elimi kullanmayı kabul ederim ve ben solak değilim.”

Musk, Çeçenistan Cumhurbaşkanı’nın paylaşımının ardından da adını ‘Elona Musk’ olarak değiştirdi.