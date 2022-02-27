Ukrayna Başbakan Yardımcısının ‘Starlink’i Ukrayna’da aktif edin’ çağrısına kulak veren Elon Musk, an itibariyle Starlink uydularının Ukrayna’da aktif olduğunu açıkladı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mikhail Federov, dün yaptığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada Elon Musk’a seslenmişti. Ülkedeki iletişimin yetersiz olduğunu belirten Federov, Musk’tan Starlink uydularını Ukrayna’da aktif etmesini istemişti.

Starlink’in kurucusuna seslenen Federov, “Siz Marsı'ı kolonileştirmeye çalışırken, Rusya Ukrayna'yı işgal etmeye çalışıyor. Sizin roketleriniz uzaydan başarılı bir şekilde inerken, Rusya roketleri Ukraynalı sivil halka saldırıyor. Ukrayna'ya Starlink istasyonları sağlamanızı rica ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Elon Musk, Ukrayna’nın bu talebini geri çevirmedi

Mikhail Federov’un paylaşımından 11 saat sonra Elon Musk, müjdeli haberi verdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Musk, “Starlink hizmeti şu anda Ukrayna’da aktif. Daha fazla terminal yolda.” diyerek Başbakan Yardımcısının çağrısına cevap verdi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden hemen önce ülkeye yönelik siber saldırılar başlamış ve ülkedeki iletişim ağlarına ciddi hasarlar verilmişti. Ukrayna’daki vatandaşlar telefon ve internet altyapılarının yetersiz olduğunu ve bu yüzden ciddi iletişim sorunları yaşadıklarını belirtmişti.

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