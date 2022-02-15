Elon Musk, uydudan internet projesi Starlink ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Twitter'dan yapılan açıklamada, Starlink abone sayısı net bir şekilde ifade edildi. Söz konusu rakam, Elon Musk'ı memnun etmiş gibi görünüyor.

Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uydular aracılığıyla internet projesi Starlink ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Twitter üzerinden Starlink ile ilgili yeni bir paylaşım yapan Musk, projenin kaç kullanıcıya ulaştığını resmen açıkladı. Elon Musk'ın açıklamalarına göre Starlink kullanabilmek için başvuru yapan müşterilerin sayısı, 250 bini aştı.

Starlink projesi, Dünya'nın yakın yörüngesinde yer alan uydular üzerinden internet erişimi vadediyor. Müşterilerse evlerine kurdukları bir uydu alıcı ile küçük bir kit üzerinden yüksek hızlı internet erişimi elde ediyorlar. Bir süredir test aşamasında olan proje için binlerce uyduyu uzaya gönderen SpaceX, bugüne kadar büyük bir sorunla karşılaşmadı. Ancak 2021 yılında teslim edileceği söylenen kitler, ne yazık ki gecikti ve henüz tüketicilere ulaştırılamadı.

Starlink için yeni bir abonelik paketi duyurulmuştu

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Starlink için yeni bir abonelik paketi oluşturulduğundan bahsetmiştik. "Starlink Premium" olarak isimlendirilen paket, standart paketten 5 kat pahalıydı. Ancak yeni bir anten tasarlayan mühendisler, bu abonelik paketi ile daha iyi hız, daha düşük gecikme süresi vadediyordu. 250 bin müşterinin kaçının standart paket, kaçınınsa premium paket kullanıcısı olduğu bilinmiyor.

Starlink Premium içeriğimizde de bahsetmiştik; Webtekno olarak biz de Starlink müşterisiyiz. Ancak şu ana dek bu konuda somut bir gelişme yaşayamadık. Cihaz henüz elimize ulaşmadı. Şirket tarafından aldığımız e-postada aboneliği iptal edip paramızı geri alacağımız söylendi ancak böyle bir şeyi de tercih etmedik. Cihazın ne zaman elimize ulaşacağı, Starlink internetini ne zaman kullanmaya başlayacağımızı bilmiyoruz.

Starlink ile ilgili detaylı videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz: