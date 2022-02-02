SpaceX, uydu interneti projesi Starlink'in yüksek performans sunan yeni paketini duyurdu. "Starlink Premium" olarak isimlendirilen paket, standart paketten 5 kat pahalı. Starlink'e göre yeni paket için tasarlanan kit, önümüzdeki aylarda teslim edilecek.

Elon Musk'ın uzay taşımacılık üzerine çalışan şirketi SpaceX'in üzerinde çalıştığı uydu üzerinden internet projesi Starlink ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Daha doğru düzgün ilk aşama hizmet vermeye başlayamayan şirket, şimdi "Starlink Premium" olarak isimlendirdiği yeni bir abonelik paketi duyurdu. Premium paket, standart paketten birkaç kat pahalı ve şirketin iddiasına göre daha iyi performans sunuyor.

Starlink Premium, şirketin birkaç yıl önce duyurduğu kitin gelişmiş bir versiyonu ile geliyor. Daha büyük ve bu kez köşeli tasarıma sahip bir antene sahip olan kit, Starlink yetkililerine göre çok daha iyi performans sunuyor. Üstelik bu anten sayesinde hava muhalefetinden de genel olarak etkilenilmiyor. Yeni paketin desteklediği hız ise 150-500 Mbps aralığında değişiyor. Starlink Premium'un vadettiği gecikme ise 20-40 ms aralığında. Ancak tüm bunlara sahip olmak isteyen bir tüketicinin çok daha büyük paralar ödemesi gerekiyor.

Standart Starlink paketinden 5 kat pahalı

*Starlink Premium için tasarlanan anten

Starlink'in standart paketinde yer alan kite sahip olmak isteyen tüketiciler, 499 dolarlık ödemeyi kabul etmişlerdi. Starlink Premium için hazırlanan kitin fiyatı ise tam 2500 dolar olarak açıklandı. Yeni kiti satın almak isteyen tüketicilerin ödemesi gereken depozito ise 500 dolar olarak açıklandı. Bu fiyat, standart pakette 100 dolardı. Tüm bunları ödemeyi kabul eden tüketicilerin standart paketi kullanabilmek için 99 dolar ödemesi gerekirken, Premium paket için ödenmesi gereken aylık tutar ise 500 dolar olarak açıklandı.

Starlink tarafından yapılan açıklamalara göre yeni paket, an itibarıyla ön sipariş kapsamında satın alınabiliyor. Starlink Premium kitlerinin teslimatlarına ise 2022'nin ikinci çeyreğinde başlanacağı ifade ediliyor. Ancak Starlink, geçmişteki gecikmelerden ötürü net bir tarih vermekten kaçınmış durumda.

Webtekno olarak biz de Starlink satın almıştık. Ama...

Sıkı takipçilerimiz hatırlayacaktır. Starlink duyurulduğunda projeye dahil olan ilk müşterilerden bir tanesi de Webtekno olarak bizdik. Starlink'in internet sitesi üzerinden gerekli başvuruları yapmış ve depozitoyu da ödemiştik. Yapılan ilk açıklamalara göre bu kit, en geç 2021'in sonunda elimize ulaşacaktı. Ancak böyle bir şey gerçekleşmedi. Birkaç ay önce konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Starlink yetkilileri, çip krizi nedeniyle kit üretiminde sorunlar yaşandığını ve gecikme olacağını duyurmuşlardı. Süreç içerisinde depozitomuzu iade alabileceğimiz söylenmiş olsa da böyle bir yöntemi tercih etmedik. Yani kitin elimize ulaşmasını bekliyoruz. Kitin ne zaman elimize ulaşacağına dair en ufak bir bilgi sahibi de değiliz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la yaptığımız Starlink röportajını ise aşağıdan izleyebilirsiniz