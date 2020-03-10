Elon Musk, Starlink Projesi Hakkında Açıklamalarda Bulundu

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi olan SpaceX'in CEO'su Elon Musk, şirketin büyük umutlarla başlattığı Starlink projesi hakkında konuştu.

SpaceX’in Starlink uydularının geniş bant aralığının, rekabetçi çevrimiçi oyunlarda yeni bir çağ başlatacak kadar düşük gecikme süresine sahip olacağı ve internet hızını düşünmek zorunda kalmayacak kadar hızlı olduğu söyleniyor. Bununla birlikte Elon Musk, Starlink’in telekomünikasyon şirketleri için büyük bir tehdit oluşturmayacağını çünkü yüksek nüfuslu bölgelerde yeterince iyi olmayacağını belirtiyor.

Satellite 2020 konferansında konuşan Musk, “Oldukça iyi bir deneyim sunacak çünkü çok düşük gecikme olacak. Gecikmeyi 20 milisaniyenin altında tutmayı hedefliyoruz, böylece birisi rekabetçi bir seviyede hızlı tepki veren bir video oyunu oynayabilir” dedi. Musk, aynı zamanda mevcut bant genişliğinin kırsal alanlarda en azından tipik internet kullanımını desteklemek için yeterli olacağını da belirtti.

‘Starlink, telekomünikasyon şirketlerine yardım edecek’

5G’nin büyük şehirler için daha uygun olduğunu belirten Musk, Starlink’in telekomünikasyon şirketleri için sanıldığı kadar büyük bir tehdit olmadığını söyledi. Starlink’in sanıldığının aksine bu şirketler için yararlı bile olacağının altını çizen Musk, bu noktada Starlink’in hâlihazırda hiç bağlantısı olmayan veya bağlantı kalitesi gerçekten kötü olan %3 veya %4’lük müşteri kesimine hizmet edeceğini de belirtti.

Açıkçası Musk’ın büyük şehirlerdeki gelirden kasıtlı olarak vazgeçmesi pek de olası görünmüyor. Bu noktada CEO, Starlink büyük şehirlerde etkili bir şekilde hizmet vermek için yeterli kapasiteye ulaşıncaya kadar halkın beklentilerini düşük tutmak istiyor olabilir. Bu konuda SpaceX’in daha önce yapılmış olan tüm Amerika Birleşik Devletleri’ne hizmet de dâhil olmak üzere küresel kapsam planladığı yönünde açıklamaları vardı.

SpaceX uydularının astronomik gözlemlere müdahale ettiği yönündeki şikâyetlere de değinen Musk, “Astronomik keşiflerde hiçbir etkiye neden olmayacağımızdan eminim. Sıfır. Bu benim tahminim. Sıfırın üstündeyse düzeltici eylemde bulunacağız” dedi. Şirket CEO’su aynı zamanda SpaceX uydularının yansıma potansiyelini en aza indirmek için gök bilimcilerle birlikte çalıştıklarını da sözlerine ekledi.