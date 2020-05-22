ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki cilt bakım danışmanı Lyndsay Tucker, bir süredir gönüllü olarak uzaya gitmek isteyen insanlar tarafından aranıyor. Çünkü Tucker'ın telefon numarası bir zamanlar, Tesla, SpaceX ve Neuralink firmalarının CEO'su olan Elon Musk'a aitti.

Bildiğiniz gibi kullanım dışı kalan telefon numaraları, belli bir süre geçtikten sonra yeni abonelere tanımlanmaya devam ediyor. Dolayısı ile yeni bir numara aldığınızda, numaranın eski sahibine ulaşmak isteyenlerden çağrı ya da mesaj alabilirsiniz. Tıpkı ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan bir cilt bakım danışmanı olan Lyndsay Tucker gibi.

Herkes yanlış kişiye gönderilmiş mesaj ya da çağrı alabilir ancak Tucker'a gelen mesajlar tek bir kişiye ulaşmayı amaçlıyordu: Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk. National Public Radio’ya (NPR) konuşan 25 yaşındaki Tucker, her gün Musk ile ilgili en az üç çağrı veya mesaj aldığını söylüyor.

Bir keresinde SpaceX ile uzaya gitmek için gönüllü olmak isteyen bir kadından mesaj aldığını belirten Tucker, bir keresinde ise kendisine biyonik uzuv yaptırmak isteyen bir kişi tarafından arandığını ifade ediyor. Tucker’a mesaj atan isimler arasında eski Walt Disney yöneticisi John Lasseter dahi bulunuyor.

Yakın zaman önce bir vergi meselesiyle ilgili ABD İç Gelir Servisi (IRS) tarafından arandığını da belirten Tucker, kendisini aramadıklarını öğrenince büyük bir rahatlama yaşadığını söylüyor. Eksantrik havası ve ileri görüşlü fikirleriyle 21. yüzyılın en ilginç figürlerinden biri olan Musk, 2017 yılında kişisel telefon numarasını yanlışlıkla Twitter'daki 16,7 milyon takipçisi ile paylaşmıştı.

Facebook çatısı altındaki sanal gerçeklik teknoloji şirketi Oculus’un yöneticisi John Carmack'a atacağı mesajı yanlışlıkla tweetleyen ünlü girişimci, söz konusu paylaşımı kısa süre içinde silmesine rağmen telefon numarasını milyonlarca insanın eline geçmesine engel olamamıştı. Musk’ın bu olaydan sonra değiştirdiği telefon numarası, AT&T tarafından Kaliforniya’da sıradan bir hayat süren Tucker'a verildi.

Kendisine gelen mesajları okurken çoğu zaman eğlendiğini söyleyen 25 yaşındaki Amerikalı kadın, bazı zamanlarda çok bunaldığını ve rahatsız olduğunu da eklemeden geçmiyor. Konuya ilişkin NPR’a kısa bir demeç veren Musk, “Vay canına. Bu numara çok eski! Hala orada bir yerlerde olmasına çok şaşırdım" ifadelerini kullandı.