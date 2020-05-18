Lilly Wachowski'den Musk ve Trump'a Twitter'da Sert Cevap

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Twitter’da bu zamana kadar ünlü insanlardan aldığı en sert cevabı Matrix serisinin yaratıcısı ve yönetmeni Lilly Wachowski’den aldı. Wachowski, Musk’ın bir tweetini alıntılayarak tweet atan Ivanka Trump ve Musk’ın kendisine oldukça kısa ve sert bir cevap verdi.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, bugüne kadar attığı tweetlerle belki yüzlerce kez gündeme geldi. Musk, bu sefer ise attığı bir tweet ile değil, tweete gelen yanıt ile gündeme geldi. Musk’ın provokatif sayılabilecek bir tweetine Matrix’in yaratıcısı ve yönetmeni Lilly Wachowski, oldukça sert bir cevap verdi.

Elon Musk, dün akşam saatlerinde bir kırmızı gül emojisi ile beraber “Kırmızı hapı al” şeklinde bir tweet attı. İlk bakışta bir şey ifade etmeyen Musk’ın tweeti aslında ABD’deki siyasi tartışmalardan bir tarafı işaret ediyordu.

Musk’ın tweetinde yer alan kırmızı gül emojisi, ABD'li sol görüşün bir simgesi olarak kullanılıyor. Musk'ın tweetinde yer alan kırmızı hap ifadesi ise Matrix’e gönderme olmakla beraber ABD’ sağının bir ifadesi olarak kullanılıyor.

Elon Musk'ın tweetine binlerce cevap geldi ama Musk’ın ABD solunu hafife almaya çalıştığı bu tweetinin hikayesi tabii ki burada sona ermedi. Musk’ın bu tweeti atmasının ardından ABD’nin sağcı Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump da Musk’ın tweetini alıntılayarak “Alındı!”şeklinde bir tweet attı.

İşte Matrix serisinin yaratıcısı ve yönetmeni Lilly Wachowski, tam olarak burada devreye girdi. Ivanka Trump’ın Elon Musk’ın tweetini alıntılayarak attığı tweete cevap veren Wachowski, iki ünlü ismin görüşünü kabul etmediğini kibar bir dille(!) ifade etti. (İngilizce bilenler o kadar da kibar ifade etmediğini anlamışlardır).

Lilly Wachowski, Ivanka Trump’ın tweetine Elon Musk’ı da kapsayacak şekilde verdiği sert cevabın ardından tweeti takip eden insanları Chicago merkezli bir LGBTİ organizasyonunu desteklemeye çağırdı. Ivanka Trump ve Elon Musk'a hitaben eğer yapabilirlerse kendilerinin de organizasyonu destekleyebileceğini söyledi.

Lilly Wachowski'nin Ivanka Trump ve Elon Musk'ın tweetlerine cevabı: