Elon Musk, Tesla'nın gelirini nasıl artıracağını ve 1 trilyon dolar piyasa değerine nasıl ulaşacağını açıkladı. Musk'ın açıklamalarına göre Tesla, yalnızca otomobil satmakla kalmayıp otomobillerin "gelişmiş" yazılımlarını da ek ücret karşılığı satacak.

Yeni yılın gelmesiyle bir şirketler bir bir 2020 4. çeyrek mali raporlarını sunmaya başladılar. Çarşamba günü düzenlediği yatırımcı toplantısında şirketin mali durumunu açıklayan Elon Musk, geçtiğimiz mayıs ayından bu yana yüzde 450 değer kazanan Tesla’nın neden “hak ettiği” değerde olduğunu ilginç bir teori ile anlattı.

Musk, Tesla’ya değer biçme matematiğine şirketin kısa vadede yıllık otomobil satışı gelirini 50-60 milyar dolar seviyesine çıkardığını varsayarak başlıyor. (Tesla’nın 2020 4. çeyrek otomobil satışı geliri 9,31 milyar dolardı.) Musk, Tesla’nın otonom sürüş sistemlerinin gelişmeye devam ederken araçların birer robotaksiye dönüşeceğini, kullanım süresinin hafta 12 saatten 60 saate çıkabileceğini ön görüyor.

Tesla, otonom sürüş paketini aylık abonelik ile sunacak

Elon Musk, daha uzun süre kullanılacak robotaksiler için araç başına ek ücretler talep edilebileceğini, bu sayede de araç başına elde edilen gelirin artacağını ifade ediyor. Bir başka deyişle Elon Musk, akıllı telefon ve bilgisayarlarda görmüş olduğumuz yazılım ekonomisini, otomotiv endüstrisine taşımayı planlıyor.

Ayrıca Elon Musk, Tesla’nın Tam Otonom Sürüş Paketi’ni ilk çeyrek itibarıyla tek seferlik 10 bin dolarlık ücret yerine aylık abonelik yöntemiyle sürücülere sunacağını ifade etti. Musk, bu sayede Tesla’nın otonom sürüş teknolojisini geliştirmeye devam ederken düzenli bir gelir kaynağı oluşturacağını ifade ediyor. Musk’a göre kullanımın iki katına çıkması bile Tesla’nın 1 trilyon dolar değerlemeye ulaşması için mantıklı olabilir.

Elon Musk'a göre Tesla, 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşacak

Elon Musk, Tesla’nın 50 milyar dolar değerinde otomobil satmasının, yazılım çözümleri sayesinde 50 milyar dolar ek gelir elde edeceğini ifade ediyor ve bu gerçekleştiğinde şirketin 1 trilyon dolar değere ulaşacağını ifade ediyor. Musk’a göre Tesla, hala yüksek büyüme potansiyelinde bir şirket.

Elon Musk’ın Tesla’nın 1 trilyon dolar değere ulaşmayı hak ettiğini söylemesi ironik kabul edilebilir. Zira ünlü iş insanı, yalnızca 7 ay önce Tesla hisse senedi fiyatının çok yüksek olduğunu belirten bir tweet atmış ve Tesla’nın bir anda yüzde 10 değer kaybetmesine neden olmuştu. Ancak o günden bu yana Tesla’nın neredeyse 5 kat değer artırmış olması, Musk’ın söylediklerinden fazlasını yaptığını gösteriyor.