Elon Musk'ın uzun zamandır gündemde olan 56 milyar dolarlık Tesla maaş paketi, bir kez daha mahkeme tarafından iptal edildi. Elon Musk'ın karara itiraz etmesi bekleniyor.

Milyarder iş insanı Elon Musk, çok uzun zamandır Tesla yönetimi ile yaptığı 56 milyar dolarlık maaş anlaşması ile gündemde. Hatırlayan okurlarımız vardır; 2018 yılında yapılan bu anlaşma davalık olmuş ve mahkeme heyeti, bu yılın başlarında söz konusu anlaşmayı iptal ettiğini duyurmuştu. Elon Musk, bu yaşananlar üzerine yeni bir oylama yapmış ve 56 milyar dolarlık maaş paketini yatırımcılara onaylatmayı başarmıştı.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Davaya bakan Yargıç Kathaleen St. J. McCormick, anlaşmanın iptal edilmesine ilişkin kararı onadı. Yani Elon Musk, her şeye rağmen bu davayı ve 56 milyar dolarlık maaş paketini kaybetmiş oldu.

Elon Musk'ın yine itiraz etmesi bekleniyor

Kathaleen St. J. McCormick, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Elon Musk'ın mahkeme kararını tersine çevirmek için yaptıklarının hiçbir gerekçesi olmadığı ifade edildi. Yatırımcılara da tepki gösteren yargıç, sonradan yapılan oylamanın şüpheli ve yanlış bir uygulama olduğunu söyledi. Elon Musk, şimdilik sessiz ancak karara itiraz edecek gibi görünüyor.

Elon Musk, bu maaş paketi anlaşmasıyla ilgili olarak Tesla yatırımcılarına oldukça sert çıkmış, Tesla'daki görevinden ayrılabileceğini bile söylemişti. Yaşanan gelişmeler, Tesla yatırımcıları ile Elon Musk arasındaki gerilimin biraz daha artacağının açık bir göstergesi. Bakalım önümüzdeki günlerde neler yaşanacak...