Tesla'nın yeni Apple Watch uygulamasını duyurdu. Araç sahiplerine bileklerinden kontrol imkanı sunarak kullanım kolaylığı sağlıyor.

Tesla, anahtar erişimi, klima kontrolü ve daha fazlasını içeren Apple Watch uygulamasını duyurdu. Yeni uygulama Tesla sahiplerinin Apple Watch ile araçlarını kontrol etmelerine olanak tanıyacak

Yapılan açıklamada Tesla, Apple Watch sahiplerinin artık saatlerini bir anahtar olarak kullanabileceklerini, ön bagajı açabileceklerini ve aracın klima ayarlarını yapabileceklerini belirtti. Ayrıca uygulama aracın pil seviyesini bilekten kontrol etme imkanı sunacak.

Tesla araçlarına apple watch ile daha fazla kontrol

Uygulamanın önümüzdeki hafta kullanıma sunulması bekleniyor. Tesla'nın tatil güncellemesinin bir parçası olan bu yenilik, araç kameralarından video izleyip paylaşma, ışık gösterilerini uzaktan planlama ve kapı kolu çekildiğinde mobil bildirim alma gibi özellikleri de içeriyor. Bu güncelleme, Tesla CEO'su Elon Musk'ın Mart ayında Apple Watch uygulaması üzerinde çalıştıklarını ima etmesinden sonra duyuruldu.

Apple Watch uygulamasının kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgiye yakında ulaşılabileceği ifade ediliyor. Tesla'nın gelecekte uygulamaya başka özellikler ekleyip eklemeyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.