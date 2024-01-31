Elon Musk'ın 2018 yılında Tesla ile yaptığı 56 milyar dolarlık "maaş" anlaşmasının iptal edilmesine karar verildi. Elon Musk'ı sinirlendiren karar, önümüzdeki günlerde itirazla gündeme gelecek gibi görünüyor.

Milyarder iş insanı Elon Musk, çok uzun zamandır bir dava ile uğraşıyor. Bu davanın nedeni, Musk ile Tesla'nın 2018 yılında yapmış olduğu bir anlaşma. Bu anlaşmaya göre Elon Musk, Tesla'dan 56 milyar dolar maaş aldı. Bu paranın çok fazla olduğunu düşünen bir yatırımcı ise anlaşmanın iptali için dava açtı. Konuyla ilgili olarak 2022 yılında mahkemeye giden Musk, dikkat çekici açıklamalarda bulunmuştu.

Bugünse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Davaya bakan Kathaleen McCormick, söz konusu anlaşmanın iptal edilmesi gerektiğine karar verdi. Yargıç McCormick, söz konusu anlaşmanın hissedarlar için adil olmayan, "anlaşılamaz bir meblağ" olduğunu belirtti. McCormick, Tesla ile Elon Musk'ın avukatlarının, yatırımcıları tamamen bilgilendirdiklerine ilişkin bir ispat da yapamadıklarını ifade etti.

Tesla yönetim kurulu "son derece kusurlu" bulundu

Mahkeme heyeti, konuyla ilgili olarak 201 sayfalık bir karar metni hazırladı. Bu metinde dikkat çeken hususlardan bir tanesi, Tesla yönetim kurulunun suçlu bulunmuş olması. İlgili kararda, Tesla yönetim kurulunun söz konusu anlaşmayı onaylamasının, "son derece kusurlu" bir davranış olduğu ifade edildi. Hukukçular, hâl böyleyken Elon Musk'ın bu davayı kazanma şansının olmadığını düşünüyorlar.

Elon Musk, büyük olasılıkla itiraz edecek

Elon Musk cephesinden bundan sonraki süreçle ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak davada Delaware Yüksek Mahkemesinde itiraz yolu açık. Hâl böyle olunca Elon Musk ve ekibinin söz konusu karara itiraz edeceği düşünülüyor. İtirazdan sonra neler yaşanacağını görmek için beklemek gerekecek.

Elon Musk ne dedi?

Milyarder iş insanı, konuyla ilgili açıklamasında oldukça sert ifadeler kullandı. "Şirketinizi asla Delaware eyaletine dahil etmeyin." şeklinde bir çıkış yapan Musk, Nevada veya Teksas'ın daha iyi bir seçenek olduğunun altını çizdi. Sahip olduğu sosyal ağ X'te bir anket açan Musk, Tesla merkezinin taşınıp taşınmaması gerektiğini takipçilerine sordu. 700 bin civarında oyun kullanıldığı anket, yüzde 88 gibi ezici bir üstünlükle "Evet" olarak yanıtlandı.

Richard Tornetta isimli davacının avukatlığını üstlenen Greg Varallo tarafından yapılan açıklamada ise "İyi insanlar için güzel bir gün." ifadesi kullanıldı. Elon Musk'ı sinirlendiren mesele, önümüzdeki dönemlerde de gündemde kalmaya devam edecek gibi görünüyor.

Elon Musk, Tesla'dan nasıl 56 milyar dolar maaş aldı?

Tesla yönetim kurulu ile Elon Musk, 2018'de yaptığı pazarlıkta şirketin hedefleri üzerinden bir anlaşmaya vardı. Bu anlaşma kapsamında da Elon Musk'a Tesla hisseleri verildi. İşte bu hisseler, Elon Musk'ın "dünyanın en zengin insanı" olmasına büyük etki yaptı.