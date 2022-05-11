Elon Musk, Tesla'nın bir süreliğine sipariş almayı durdurabileceğini açıkladı. Musk, bu plana gerekçe olaraksa artan talebin düşük kalan üretim ile karşılanamamasını gösterdi.

Tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam eden hammadde tedarikindeki sıkıntılar ve çip krizi, pek çok sektörde taleplerin karşılanamamasına yol açtı. Bu sektörler arasında durumu en somut şekilde hissedense otomotiv sektörüydü. Öyle ki BMW bile bazı modellerini önemli özellikler olmadan piyasaya sürmek zorunda kaldı.

Öte yandan elektrikli otomobil pazarının lideri olan Tesla da hammadde, tedarik ve diğer tüm etkenler nedeniyle fiyatlarında devasa zamma imza atmıştı. Tesla, tüm krizlere rağmen her yıl rekor kıran satışlarla talebin ne kadar yüksek olduğunu gösterirken, bugün Elon Musk’tan önemli bir açıklama geldi.

Tesla, bir süreliğine sipariş almayı durdurabilir

Elon Musk, Financial Times ile yaptığı röportajda Tesla’nın bir süreliğine sipariş almayı durdurabileceğini açıkladı. Araçlara olan yüksek talebe yetişemediklerini belirten Elon Musk, şu şekilde konuştu:

“Talep, üretimi inanılmaz derecede aşıyor. Doğrusu muhtemelen belli bir sürenin ardından herhangi bir sipariş almayı bırakacağız çünkü bazı zamanlamalar (teslim zamanı) zaten bir yıl ötede.”

Elon Musk, uzayan teslim tarihlerinden dolayı sipariş almayı durdurmayı planladıklarını aktarsa da bunun hangi modelleri kapsayacağı hakkında bir bilgi sunmadı. Tesla, şu anda Model X Plaid için Ağustos – Eylül 2022 aralığına teslim tarihi belirlerken, en uzun teslim tarihi çift motorlu Model X varyantında gözüküyor. Bu varyant için teslim tarihi Ocak – Nisan 2023 olarak listeleniyor.

Elon Musk'ın Financial Times ile yaptığı röportaj (İngilizce)