Elon Musk'ın enflasyon yakınmasından birkaç gün sonra Tesla, tüm modellerinin fiyatlarında ciddi artışlar gerçekleştirdi. En büyük artış, 12.500 dolarlık zamla Tesla Model X Plaid modelinde oldu.

Otomobil sektöründe elektrikli dönüşümün öncüsü olan Tesla, günümüzde dört farklı segmentte bulunan dört modeliyle müşteri topluyor. Fakat şirket, geçtiğimiz günlerde Tesla almayı düşünen pek çok kişiyi üzecek bir açıklamayla gündeme gelmişti. O açıklama, Tesla CEO’su Elon Musk tarafından paylaşılmıştı.

Musk, Twitter’dan yaptığı paylaşımda hem Tesla hem de SpaceX’in önemli derecede enflasyondan etkilendiğini belirtmişti. Bu açıklamanın ardından herkes Tesla’da bir fiyat artışı beklentisine girmişken, o beklenti gerçekleşti. Yakında Türkiye pazarına giriş yapacak olan Tesla modellerine ciddi miktarlarda zam geldi. Yeni zamlarla birlikte Tesla modellerinin fiyatları şu şekilde güncellendi:

Tesla modellerinin yeni fiyatları:

Tesla Model S:

Long Range AWD: 94.990$ => 99.990$ (+5.000)

94.990$ => 99.990$ (+5.000) Plaid: 129.990$ => 135.990$ (+6.000)

Tesla Model 3:

Rear-Wheel-Drive: 44.990$ => 46.990$ (+2.000)

44.990$ => 46.990$ (+2.000) Long Range AWD: 51.990 => 54.490$ (+2.500)

51.990 => 54.490$ (+2.500) Performance: 58.990 => 61.990$ (+3.000)

Tesla Model X:

AWD: 104.990$ => 114.990$ (+10.000)

104.990$ => 114.990$ (+10.000) Plaid: 126.490$ => 138.990$ (+12.500)

Tesla Model Y:

Long Range: 60.990$ => 62.990$ (+2.000)

60.990$ => 62.990$ (+2.000) Performance: 64.990$ => 67.990$ (+3.000)

Halihazırda 2021 yılı içinde birkaç kez zamlanan Tesla araçlarının fiyatları, 2022’ye durgun başlamıştı. Fakat ilk zam haberi, geçtiğimiz hafta Tesla’nın uzun menzilli batarya paketlerine getirdiği 1000 dolarlık zam olmuştu.