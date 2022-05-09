BMW, 2022'nin ilk dört ayında ürettiği bazı sıfır otomobillerinde Android Auto ve Apple CarPlay bulunmadığını açıkladı. Bunun nedeniyse çip krizi. BMW, yazılım güncellemesiyle sorunu çözebileceğini umuyor.

COVID-19 salgınının derinden etkilediği otomobil sektöründe dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Edinilen son bilgilere göre Alman otomobil devi BMW, pandemide patlak veren çip krizi nedeniyle bazı araçlarını "eksik" üretecek. Öyle ki bir süre boyunca tüketiciler için vazgeçilmez hale gelen Android Auto ve Apple CarPlay yazılımları, BMW araçlarda kullanılamayacak. Bunun nedeni ise yeni çiplerin Android Auto ve Apple CarPlay için yeterince hazır olmaması.

BMW yetkililerinin Automotive News Europe'a gönderdiği bir e-postada yer alan bilgilere göre şirket, 2022'nin ilk dört ayında ürettiği otomobillerde kullandığı çipleri tam olarak kullanamadı. Bu da Android Auto ve Apple CarPlay desteğini kullanılamaz hale getirdi. Güncellemeye ihtiyaç duyulduğunu ifade eden yetkililer, bu iki özelliğin satışta olan bazı araçlarda en azından şimdilik kullanılamayacağını doğruladılar.

Haziran sonunda güncelleme gelebilir

BMW tarafından hazırlanan e-postada söz konusu problemin ne zaman giderileceği de açıklanmış durumda. E-postaya göre mühendisler yazılım güncellemesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar ve bu güncellemeyi haziran ayının sonuna kadar yetiştirmek istiyorlar. Şayet bu hedef gerçekleşirse tüketicilerin Android Auto ve Apple CarPlay kullanabilmek için çok da uzun bir süre beklemelerine gerek olmayabilir. Ancak bu konuda net bir şey yok.

BMW, çip sorununun hangi ülkelerde hangi modeller ve toplamda kaç otomobil için olduğunu açıklamadı. Ancak "6P1" üretim koduna sahip olan tüm araçların bu sorundan muzdarip olduğu açıklandı. Bazı haber kaynaklarına göre ABD, İngiltere, İtalya, İspanya ve Fransa'da 2022 model BMW satın alan tüketicilerden bazıları, an itibarıyla Android Auto ve Apple CarPlay kullanamıyorlar...