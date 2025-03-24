Assassin’s Creed Shadows, serinin en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşan oyunu olmayı başardı. Daha önceki rekor Assassin’s Creed Odyssey'e aitti.

Ubisoft’un birkaç kez ertelediği yeni Assassin’s Creed oyunu Assassin’s Creed Shadows, geçtiğimiz hafta resmen PC, Xbox Series X/S ve PS5 için piyasaya sürülmüştü. Oyunculardan ve eleştirmenlerden iyi yorumlar alan yapım, satış tarafında da başarılı olmuştu. Öyle ki daha ilk gününden 1 milyon satışa ulaştı. Dün ise 2 milyonu geçtiği açıklandı.

Bu kadar ilgi görmesiyle tarihin en başarılı Assassin’s Creed oyunu olma yolunda ilerliyordu. Yapım, şimdi ise bir kez daha rekor kırdı.

Odyssey'i geçerek Assassin’s Creed serisinin en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı

Assassin’s Creed: Shadows’u eş zamanlı oyuncu sayısı dün inanılmaz derecede yükseldi. Bunun sonucunda da daha önce Odyssey oyununa ait olan en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşıldı.

Yapım, 64 bin 825 oyuncuyla bu rekoru kırmayı başardı. Odyssey’in rekoru 6,5 yıl önce kaydedilen 62 bin 69 oyuncuydu. Bu haberin yazıldığı sırada Shadows’un 38.793 eş zamanlı oyuncusu var. Rekorunu yeniden geçip geçmeyeceğini zamanla göreceğiz.

Assassin’s Creed: Shadows, bizi seri tarihinde ilk kez feodal Japonya’ya götürüyordu. Yenilenmiş oynanış ve gizlilk mekanikleriyle gelen yapımda, samuray Yasuke ve shinobi Naoe’nin maceralarına atılıyoruz. Oyunun Steam’de 55,99 dolara, PS ve Xbox’ta ise 2.800 TL’ye satıldığını ekleyelim.