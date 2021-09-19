Elon Musk Uzay Turistleri İçin 50 Milyon Dolar Bağış Yapmış

İnsanlı uzay uçuşu ve keşifleri için yeni bir dönemi temsil eden Inspiration4, yolculuğunu başarılı bir şekilde tamamladı. Tamamen sivil ilk uzay uçuşu olmasının yanı sıra St. Jude’s Çocuk Araştırma Hastanesi için farkındalık ve fon yaratması hedefleniyor. SpaceX'in CEO'su Elon Musk bu amaçla başlatılan yardım kampanyasına 50 Milyon dolar bağışladığını açıkladı.

Amerikalı uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından gerçekleştirilen dünyanın ilk sivil uzay uçuşu Inspiration4, St. Jude’s Çocuk Araştırma Hastanesi için 200 milyon dolarlık bağış toplama kampanyası başlatmıştı. Geçtiğimiz hafta SpaceX'in bu yardım kampanyası için açık arttırmayla satılmak üzere uzaya NFT göndereceğinden bahsetmiştik.

Kampanyaya Inspiration4’ün görev komutanı ve aynı zamanda Shift4Payments CEO'su Jared Isaacman 100 Milyon Dolar bağışlamış, halk tarafından da 60,2 Milyon Dolar toplanmıştı. SpaceX’in CEO’su Elon Musk da 50 Milyon Dolar bağışlayacağını belirtti. Bu sayede 200 milyon dolar hedefiyle başlanan kampanya 210 Milyon Doları aştı. Kampanyada toplanan bu tutarın St. Jude's hastanesi için çocuk ve gençler için kanserle mücadelede oldukça fayda sağlayacağı düşünülüyor.

SpaceX'in ilk sivil uzay uçuşu gerçekleşti

Inspiration4 mürettebatı özel olarak donatılmış bir Crew Dragon uzay aracı olan SpaceX Falcon 9 ile uzaya fırlatıldı. Dünyanın ilk sivil uzay yolculuğu ekibini Shift4Payments CEO'su Jared Isaacman, pilot Sian Proctor, görev uzmanı Chris Sembroski ve sağlık görevlisi Hayley Arceneaux oluşturuyordu. Arceneaux çocukluğunda St. Jude'da tedavi görmüş bir kanser hastasıydı. 10 yaşında dizinin değiştirilmesi ve sol kemiğine titanyum bir çubuk yerleştirilmesi için ameliyat olmuştu. Hayley Arceneaux aynı zamanda protezle uzaya çıkan ilk kişi oldu. İlk kez profesyonel olmayan bir grupla gerçekleştirilen bu uzay yolculuğu diğer özel uçuş şirketleri tarafından gerçekleştirilen kısa uzay ziyaretlerinin aksine üç gün sürdü. Ayrıca Dünya’nın yörüngesinde 590 km uzaklığa ulaşmasıyla şimdiye kadar insanların yüzeyin üzerinde seyahat ettiği en uzak yer oldu.