SpaceX, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek ilk sivil uzay görevi olan Inspiration4 ile uzaya NFT göndermeye hazırlanıyor. NFT'ler St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi'nin yararına açık artırmayla satılacak.

Önümüzdeki hafta SpaceX tarihinin en önemli görevlerinden biri gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz Şubat ayında duyurulan ve SpaceX tarihindeki ilk sivil uzay görevi olan Inspiration4 ile 4 kişi Dragon kapsülü ile 3 günlük bir uzay yolculuğuna çıkacak. Uzay yolculuğu sırasında Uluslararası Uzay İstasyonu ile herhangi bir temas olmayacak, yolcular yörüngede dolaşarak 3 gün geçirecekler.

Bu heyecanlı yolculuk, bir Netflix belgeseli olarak neredeyse gerçek zamanlı yayınlanacak ve hepimiz yolculuğun her detayını yakından takip etme şansına erişeceğiz. Söz konusu belgesel ''Countdown: Inspiration4 Mission To Space'' ismiyle 15 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak. Ayrıca 14 Eylül gecesi NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak olan ekiple birlikte uzaya farklı sanatçılar tarafından üretilmiş 51 NFT gönderilecek.

NFT'ler bağış için açık artırmada satışa çıkarılacak:

Aralarında Grammy ödüllü rock grubu Kings of Leon'un daha önce yayınlanmamış bir performansının da bulunduğu 51 NFT, St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi'ne bağış amacıyla açık artırmayla satışa çıkarılacak.

Uçuşun temel hedeflerinden biri hastane için 200 milyon dolarlık bir bağış toplamak. NFT'ler ise bu bağış çalışmasının sadece bir parçası olacak. Ayrıca kampanya kapsamında farklı eşyalar ve eserler de satışa çıkarılacak. Bu eşyalar ve eserler arasında uzay yolculuğunda çalınacak bir ukulele, ekip tarafından imzalanacak bir dergi gibi ilgi çekici içerikler bulunuyor. Elde edilen veriler çocuklarda kanser gibi pek çok hastalığın tedavi ve araştırma çalışmalarında kullanılacak.