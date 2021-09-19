SpaceX'in İlk Uzay Turistleri, Dünya'ya Geri Döndü [Video]

SpaceX’in Inspiration4 adlı uçuşu kapsamında astronotsuz olarak uzaya gönderdiği 4 kişilik sivil ekip, 3 günlük yolculuğun ardından başarılı bir şekilde Dünya'ya iniş yaptı.

Yıllardır Star Wars, İnterstellar, Arrival, The Martian gibi filmlerde gördüğümüz, kimimizin korktuğu kimimizin ise fantezisini kurduğu uzaya gitmek, şirketlerin başlattığı turizm dolayısıyla artık bir hayal olmaktan çıkıp günlük gerçekliğe yaklaşmış görünüyor.

Virgin Galactic ve Blue Origin’in ardından uzay turizmine adım atan üçüncü özel şirket olan SpaceX, diğer iki şirketin düzenlediği uçuşlardan daha uzun bir uzay gezisi olacak şekilde, Inspiration4 uçuşu kapsamında 4 sivili uzaya göndermişti. İçinde astronot bulunmayan uçuş, dünya çevresinde 3 gün süren seyahat sonrasında sona erdi ve uzay kapsülü Florida açıklarına iniş yaptı.

“Harika bir yolculuktu, daha yeni başlıyoruz!”

İçerisinde milyarder iş insanı Jared Isaacman, fen bilimleri eğitmeni Sian Proctor, doktor asistanı Hayley Arceneaux ve veri mühendisi Christopher Sembroski'yi taşıyan astronotsuz Dragon Kapsülü, Florida, Cape Canaveral kıyılarında Atlas Okyanusu'na başarılı bir iniş gerçekleştirdi. İnişten sonra bölgede bulunan kurtarma gemisine alınan mürettebat, oradan helikopterle NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi’ne götürüldü.

Uçuşun finansmanını üstlenen ve uçuşta mürettebata liderlik eden milyarder iş insanı Jared Isaacman, yeryüzüne inmelerinin ardından "SpaceX'e çok teşekkürler. Bu bizim için harika bir yolculuktu ve daha yeni başlıyoruz!" açıklamasında bulundu. SpaceX'in sahibi Elon Musk ise Twitter üzerinden paylaştığı mesajda "Tebrikler Inspiration4" ifadesini kullandı.

Uzay turistlerinin 3 günlük 'gezinin' ardından Dünya'ya dönüş anları şu şekilde