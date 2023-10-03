Elon Musk'ın X olarak yeniden markalaştırdığı Twitter'a dava açıldı. Davayı açan şirket, X markası nedeniyle hak ihlali yaşandığını ileri sürüyor. Ancak bu davanın kazanılması çok zor.

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, milyarder iş insanı Elon Musk'ın, "X" olarak yeniden markalaştırdığı Twitter nedeniyle başının ağrıyabileceğinden bahsetmiştik. Zira X, ABD'de oldukça popüler bir markaydı ve geçmişte, 900'den fazla marka için X lisansı alınmıştı. Hatta o markalardan biri de Meta'nın patronu Mark Zuckerberg'e aitti. Avukatlar, o marka sahiplerinden birinin dava açmasının olası olduğunu düşünüyorlardı.

Şimdiyse beklenen olmuş durumda. ABD'de "X Social Media" ismini tescil ettiren bir reklam ajansı, Elon Musk'ın X'ine dava açtı. Ajans, Elon Musk'ın şirketinin marka haklarını ihlal ettiğini, bunun haksız rekabet ve ticari uygulamalara yol açtığını savunuyor. X Social Media'ya göre şirket, Elon Musk'ın hamleleri nedeniyle zaten gelir kaybına uğramış durumda. 2016'dan beri bu ismi kullanan marka, Elon Musk'ı uğraştıracak gibi görünüyor.

Ancak davanın kazanılması zor

Elon Musk ve ekibi, açılan dava nedeniyle bir süre uğraşacak. Ancak bu demek değil ki X'in adı değişir veya Elon Musk'a para cezası kesilir. Hukukçulara göre X'in zaten çok fazla popüler olması, markaların birbirlerine karşı hak talep etmesini zorlaştıran bir durum. Evet, mahkeme süreci uzun sürecektir ancak X Social Media, bu davayı kazanamayacaktır.

Dünyanın en popüler mikroblog platformu X'e açılan dava ile ilgili söyleyebileceklerimiz şimdilik bu kadar. Dava ile ilgili yeni bir gelişme yaşanır veya Elon Musk'tan konuyla ilgili bir açıklama gelirse sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.