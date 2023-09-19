Elon Musk'ın dün akşam yaptığı açıklamalar, bazı gazeteciler tarafından yanlış anlaşıldı ve "Twitter'ın tamamen ücretli hale geleceği" şeklinde yorumlandı. Ancak işin aslı tam olarak öyle değil. Elon Musk aslında bot ordularını engellemekle ilgili bir yöntemden bahsediyordu.

Milyarder iş insanı Elon Musk, dün akşam İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile bir etkinlik gerçekleştirdi. Çeşitli mecralar üzerinden tüm dünyaya aktarılan canlı yayının temel konusu, yapay zekânın fırsatlarından yararlanırken teknolojinin yol açabileceği potansiyel risklerden de korunmaktı. Ancak söz döndü dolaştı Elon Musk'ın 44 milyar dolar karşılığında satın aldığı X'e (Twitter) geldi. Elon Musk'ın yaptığı açıklamalarsa ne yazık ki ortalığı karıştırdı.

BBC, Bloomberg ve CNBC gibi dünyanın en büyük haber kaynakları, Elon Musk tarafından yapılan açıklamayı "Twitter, herkes için ücretli olacak" şeklinde bir yaklaşımla servis ettiler. Hal böyle olunca söz konusu açıklamalar gündem oldu. Ancak Elon Musk, aslında platformun herkes için ücretli olacağını söylemiyordu. Musk'ın asıl anlattığı şey, Twitter botlarıyla nasıl mücadele edilebileceğiydi...

İşte popüler haber kaynaklarının yaptığı paylaşımlar:

Haber kaynaklarının aktarımlarına baktığımızda, genel olarak X'in ücretli hale gelebileceğinden bahsedildiğini görüyoruz. Ancak işin aslı tam olarak öyle değil. Elon Musk, söz konusu toplantıda X kullanan herkesten para alacaklarını ya da para almayı planladıklarına ilişkin hiçbir şey söylemiyor. Musk'a göre bir kullanıcıdan 1 kuruşun 10'da biri kadar bile para almak, devasa bot ordularını engelleyebilir. Yani Musk, para almayı planladıklarını değil para aldıkları takdirde botları daha başarılı şekilde engelleyebileceklerini ifade ediyor.

Elon Musk'ın söz konusu açıklaması şu şekilde:

Bot orduları ile mücadele etmek, çok zorlu bir problem. X sisteminin kullanımı için ufak bir aylık ödeme... Devasa bot ordularıyla savaşmanın aklıma gelen tek yolu bu. Bot hesabın maliyeti bir kuruşun çok küçük bir kısmı. Onda biri deyin. Böyle bir para almak bile botların maliyetini artıracaktır. Ayrıca her bot için ödeme almak, her seferinde yeni bir kredi kartına ihtiyaç duyulması anlamına geliyor ki bu ciddi bir kısıtlama...

Yukarıdaki açıklamada net bir şekilde görebileceğiniz üzere Musk'ın asıl kastettiği şey, 1,2 kuruş gibi küçük miktarların bile sayıları milyonları bulan botlar için maliyeti artırıcı bir önlem olarak kullanılabileceği. Ayrıca her bir bot hesap için ayrı kredi kartı gerekmesi, botların sayılarını azaltacak ve tespitini kolaylaştıracak bir yöntem olarak görülüyor.

Özetle; Elon Musk, yukarıda açıklamış olduğu yöntemi hayata geçirse bile 1 kuruş, 10 kuruş gibi temelde hiçbirimizi rahatsız etmeyecek bir fiyatlandırma ile karşılaşabiliriz. Tabii bu uygulama başka bir soruyu akıllara getiriyor: Her dakika siber saldırıya uğrayan Twitter, yüz milyonlarca kullanıcının kredi kartı bilgilerini güvenli şekilde nasıl saklayacak?