Elon Musk, yeni markası "X" nedeniyle davalık olabilir gibi görünüyor. Çünkü avukatlara göre ABD'de 900'den fazla kullanım hakları alınmış "X" markası var ve bunlardan birinin dava açması işten bile değil.

Bir süredir sizlerle paylaştığımız haberlerimizde, milyarder iş insanı Elon Musk'ın Twitter'ı yeniden markalaştırıp, X haline getirme çabalarından bahsediyoruz. Şu ana kadar bu konuyla ilgili pek çok gelişme yaşandı. Örneğin bugün Twitter'a girerseniz, kuş logosunun ortadan kalktığını görürsünüz. Ayrıca "x.com" adresine ulaşmak isterseniz de yine Twitter'a yönlendiriliyorsunuz. Elon Musk, Twitter genel merkezindeki asılı logoyu bile sökmek için uğraşıyor.

Ancak Elon Musk, çok ciddi bir problem ile karşı karşıya gibi görünüyor. Öyle ki X markası, geçmişte başta Microsoft ve Meta olmak üzere pek çok şirket tarafından çoktan lisanslanmış durumda. Hal böyle olunca Musk'ın, X'i yasal olarak kullanmakta sorun yaşayabileceği söyleniyor.

Sadece ABD'de bile aktif olarak 900'ün üzerinde kullanım hakları alınmış "X" markası var

Ticari marka hakları üzerine çalışmalarını sürdüren bir avukat olan Josh Gerben, konuyla ilgili bir araştırma yaptı. Yaptığı bu araştırmayı kamuoyu ile paylaşan avukat, sadece ABD'de, aktif olarak kullanılan 900'den fazla X markası olduğunu söyledi. Gerben, "Twitter'ın bu konuda birileri tarafından dava edilme ihtimali %100" ifadesini kullandı. Meta ve Microsoft'un X markaları ile ilgili de konuşan avukat, her iki şirketin de kendilerini tehdit etmedikçe Elon Musk'a dava açmayacaklarını düşündüğünü söyledi.

Microsoft'un X markasına ait resmi belgeleri paylaşıldı:

Yukarıdaki fotoğraf, Microsoft'un 2003 yılından beri X markasına sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Bu marka hakkı tahmin edebileceğiniz Xbox için alınmıştı. Meta ise 2019 yılında bir Facebook servisi için X markası için başvuru yaptı ve bu başvuru o yıllarda onaylandı. İşte bunlar gibi en az 900 tane daha X markası bulunuyor.

Peki davalar açılırsa, Elon Musk'ın şirketine neler olur?

Her şeyden önce; yasalara göre tek bir harf, bir kişi ya da kuruma ait olamaz. Hatta bu konuyla ilgili daha önce eski futbolcu Selçuk İnan, Galaxy S8 adlı telefonu için Samsung'a dava açmış ve kaybetmişti. Bunun dışında marka haklarının farklı kullanım alanları olduğunu ve hakların bu alanları kapsadığını belirtelim.

Microsoft'un Xbox için almış olduğu "X" markası, oyun kategorisinde yer alıyor ve Elon Musk'ın X markası ile çakışması söz konusu değil. Ancak Meta'nın aldığı X markası, sosyal ağlar kategorisinde yer alıyor ki bu, Elon Musk'ın X markası ile aynı kategoride olduğu anlamına geliyor. Musk'ın yeni davalarla karşılaşıp karşılaşmayacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz.